Украинцам назвали тариф на свет с 1 июня: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее же действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Видео дня

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена будут платить за свет 820,8 грн.

А те, кто живет в домах с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляют не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) – 993,6 грн.

В то же время квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т. д. – следует хранить в течение минимум 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками и стать доказательствами в потенциальных судебных делах.

Как говорится в материале "На пенсии", хотя исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела. А потому лучше перестраховаться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!