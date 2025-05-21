Украинцам не засчитают оплату за газ: что нужно сделать, чтобы избежать проблем

При оплате услуг за распределение газа очень важно заполнять свои данные. Иначе плату могут не засчитать.

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Об этом сообщает Харьковский городской филиал "Газсети". Отмечается, что если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не удастся:

идентифицировать;

зачислить на лицевой счет абонента.

"Как результат, придется обращаться в Центры обслуживания клиентов. И предоставлять подтверждающие документы. ... Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете услуги, и ваш платеж не потеряется", – говорится в сообщении.

Какие данные нужно заполнить

Номер личного счета.

ФИО плательщика.

Полный адрес домовладения.

Оплату услуги по распределению газа.

Что стоит делать с квитанциями за оплату газа и света

Вместе с тем юристы советуют хранить в течение 5 лет квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками – ведь:

Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в материале "На пенсии".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15 числа каждого месяца.

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