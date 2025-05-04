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Для украинцев действует скидка на газ: как получить в мае

Роман Костюченко
Коммуналка
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Для украинцев ввели скидку на газ

Украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там объяснили:

  • Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.
  • Скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.
  • Скидка будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – отметили в компании.

Украинцы могут получит скидку от "Нафтогаза"

Украинцам назвали тариф на газ на лето

Ранее же газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

Вместе с тем, там допустили ограничение потребление газа украинцами грядущей зимой. Фактически, прекращение подачи топлива в дома и квартиры.

Впрочем, отмечается, это является лишь одним из возможных вариантов развития событий. В компании уверяют, что делают все для недопущения его реализации. Ведь "возобновлять потребление газа гораздо сложнее, чем в электричестве".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика влечет серьезные последствия. В частности, штраф, который может превысить 70 тыс. грн.

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