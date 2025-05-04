Для украинцев действует скидка на газ: как получить в мае

Украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там объяснили:

Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.

Скидка будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – отметили в компании.

Украинцам назвали тариф на газ на лето

Ранее же газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

Вместе с тем, там допустили ограничение потребление газа украинцами грядущей зимой. Фактически, прекращение подачи топлива в дома и квартиры.

Впрочем, отмечается, это является лишь одним из возможных вариантов развития событий. В компании уверяют, что делают все для недопущения его реализации. Ведь "возобновлять потребление газа гораздо сложнее, чем в электричестве".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика влечет серьезные последствия. В частности, штраф, который может превысить 70 тыс. грн.

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