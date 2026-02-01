Массовые отключения света могут продолжиться: украинцам озвучили неутешительный прогноз

Украинцам следует быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.

Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в комментарии медиа. По его словам, ключевой причиной нынешней уязвимости энергосистемы стали массированные ракетные удары России, которые с 2022 года системно поражают энергообъекты.

Сначала основной удар пришелся на подстанции, впоследствии на тепловые электростанции и гидроэлектростанции, а со временем атаки начали повторяться "по второму кругу". "Надо понимать, что причина всего – ракетные удары. Повреждения с 2022 года по подстанциям, затем в 2024 году по ТЭС и ГЭС, и сейчас снова тепловые электростанции, гидроэлектростанции и подстанции", – объяснил Корольчук.

Эксперт отметил, что последние сбои в энергоснабжении не были классическим блэкаутом или каскадной аварией. Речь идет именно о системной аварии, которая, впрочем, является опасным шагом в сторону более масштабного сценария. По словам Корольчука, в случае каскадной аварии восстановление электроснабжения во многих регионах длилось бы значительно дольше.

Однако даже системные сбои свидетельствуют о том, что энергосистема работает на пределе своих возможностей. "Это системная авария, но это один шаг к каскадной аварии и к блэкауту. Если народным языком сказать – это полу блэкаут. Повториться это может в любой момент", – предостерег он.

Отдельное внимание эксперт обратил на то, что украинская энергосистема фактически уже не функционирует по довоенным принципам. Из-заразрушения, изменения схем питания и постоянных угроз для энергообъектов ее стабильность существенно снизилась.

По оценке Корольчука, вернуться к модели работы, которая существовала до 2022 года, уже невозможно. "Энергосистема Украины уже не подключена и не работает так, как раньше. Она просто не сможет так функционировать. Ее придется переделывать", – отметил эксперт.

В перспективе, по словам специалиста, стране придется не просто восстанавливать поврежденные объекты, а фактически перестраивать всю энергетическую отрасль. Речь идет о создании более гибкой, децентрализованной и устойчивой к атакам модели энергоснабжения, с учетом резервных мощностей и защиты критической инфраструктуры.

При этом эксперт предостерегает, что такой процесс не будет быстрым. "Часто можно услышать от руководителей частных компаний, что нужно строить новую энергосистему. По сути, так оно и есть, но это годы, это десятилетия", – подчеркнул Корольчук.

Он добавил, что трансформация энергетической отрасли потребует колоссальных финансовых ресурсов, времени и системных решений на государственном уровне. В условиях войны и постоянных атак вопрос защиты энергетики становится стратегическим для национальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за атак РФ на энергетику практически невозможно придерживаться стандартных параметров тока. Распределительные компании (облэнерго) в обычных условиях должны придерживаться параметра напряжения от 207 до 253 В. Резкие скачки напряжения за пределами указанных цифр приводят к порче техники.

