Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным бессрочным отключениям электроэнергии

Уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают лишь после стабилизации ситуации. А потому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.

Видео дня

К примеру, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что воду нужно запасать как питьевую, так и техническую – для бытовых потребностей. В частности:

3 литра питьевой воды на человека в сутки.

10-12 литров технической воды.

Последнюю, отмечается, следует хранить в темном прохладном месте.

Какую еду нужно запасать

Еду же рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. Причем сами продукты, подчеркивается, должны быть с длительным сроком хранения:

Крупы.

Консервы.

Сублимированные продукты.

Орехи.

Сухофрукты.

Шоколад.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

Отключения света затянутся

В целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже в том случае, если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.

"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, массированные российские удары по украинской энергосистеме привели к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране. А с ними и к тому, что тысячи семей фактически оказались отрезанными от тепла. В связи с этим в сети активно гуляют советы, как обогревать жилье кирпичом, кастрюлями с водой и свечами. Однако практически все они угрожают жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!