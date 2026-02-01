УкраїнськаУКР
русскийРУС

Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

Артём Россинский
Спорт Oboz
5 минут
252
Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

До Олимпиады-2026 остаются считанные дни, а символический огонь все ближе к Милану. Именно этот город будет принимать церемонию открытия. На своем пути факел уже успел увидеть ключевые места Италии, ее курорты, а также – спортивные арены будущих Игр, разбросанные Альпами. А еще даже успел попасть в скандал! OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях путешествия Олимпийского огня.

Видео дня

Традиция имеет долгий путь

На Новых Олимпийских Играх огонь вернули в 1928-м году. Испокон веков его получают в Афинах и доставляют к месту соревнований. Трижды было проведено всемирное путешествие. В 2004-м году Олимпийский огонь путешествовал по всем континентам перед ОИ в Греции, в 2008-м перед Играми в Китае, а в прошлый раз - перед соревнованиями в Париже-2024.

Чтобы сохранить дань древнегреческим традициям, не используют зажигалки, костер или другие методы – исключительно солнце и законы физики, фокусируя лучи зеркалами. На этот раз огонь сначала неделю путешествовал по Греции, а уже потом по Италии. В Милане большой огонь будет зажигать лучший атлет страны-хозяйки. Зрелищность церемонии во Франции 2 года назад действительно на высоком уровне, хотя было много претензий к продолжительности. Как сделают в Милане пока держат в тайне.

Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

Огонь для Олимпиады-2026 не смогли зажечь!

На этот раз огонь так же привезут из Древней Олимпии. В ноябре, во время его получения, собралось много официальных лиц от Греции, Италии и МОК, а еще – влажность! Опасения, что огонь не смогут зажечь от солнца, оправдались: погода не позволила образовать искру. К счастью, это не впервые, когда так случается, поэтому обратились к запасному варианту: официальный факел подожгли от огня, который получили традиционным путем во время репетиции. Бронзовый призер ОИ-2024 по гребле Петрос Гкайдацис стал первым факелоносцем греческого этапа эстафеты, а 4-го декабря эстафету передали в Италию, где путь на 10 тысяч километров проложили по каждой из 110 провинций.

Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

Огонь уже в Кортине

26-го января путешествие привело огонь в местность Кортина-д'Ампеццо, одну из двух главных локаций ОИ-26 и наиболее символическое место в истории итальянских Олимпийских игр. Ровно через 70 лет после открытия еще VII Зимних Олимпийских игр, огонь вернулся сюда в новом исполнении. Это был аж 50-й этап путешествия! За один день факел побывал во всех ключевых локациях живописной горной местности: Валле-ди-Кадоре, Вайонт, Шале Тофане, Лонгароне, Беллуно и Тай-ди-Кадоре. Это все одни из самых узнаваемых частей Доломитовых Альп. Несмотря на то, что район очень плотный, 66 факелоносцев сопровождали группы из тысяч людей.

Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

Триггер для украинцев и неспорт

Недавно на официальном сайте Олимпиады сообщили, что главные актеры телесериала "Ожесточенное соперничество" Хадсон Уильямс и Коннор Сторри были среди факелоносцев, им выдали 49 этап. Этот канадский сериал рассказывает об однополых отношениях двух хоккеистов. Автор, по ее словам, в оригинальной книге пыталась пробить для НХЛ и мирового сообщества стену гомофобии в лиге. Но для украинцев сериал 2025-го года стал настоящим триггером, ведь фактически – российская тематика отбеливается на огромную аудиторию стриминга НВО.

Хоккей – один из главных видов спорта для Зимних Игр и выбор факелоносцами экранных хоккеистов будто понятен. Но есть большой вопрос. Неужели спортивная традиция все больше становится жертвой мейнстрима? Во Франции 2024-го года среди факелоносцев были не только действующие и экс-спортсмены, но и актеры, певцы, простые горожане и даже работник свалки. Но все они были местные, выделялся разве что Jin из корейской группы BTS. Тогда как Уильямс и Сторри – американец и канадец. А сам сериал в Италии еще даже не транслировался, премьера запланирована на февраль. Отдаленно ситуация похожа на то, как ФИФА везде пытается угодить Саудовской Аравии и переписать футбол под нее. Только здесь Олимпиада прогибается под продукт стримингового сервиса.

Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

Огонь всё ближе к Олимпиаде

Но несмотря на все, дух главного символа Олимпиады несет роль распространения интереса к спорту. И его путешествие в феврале не заканчивается. Вчера огонь выехал из Сондрио, мимо известного озера Комо, чтобы сегодня заночевать в городке Лекко. Далее еще ждут Бергамо, Комо и Монца. Финальный пункт назначения – Милан. В главном городе Олимпиады факелоносцы пройдут мимо итальянских замков, местных арен и площади Пьяцца дель Дуомо. Несмотря на то, что Игры-2026 сопровождаются большими скандалами, желающих негде расселить, а отдельные арены даже не успевают достроить, спортивный форум будет большим праздником и готовит для нас новый вид спорта. Мы писали о ски-альпинизме и это действительно какая-то экзотика. Вот вам несколько фотографий – насладитесь сочетанием традиций и величия спортивной Италии от факелоносцев.

Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа
Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа
Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа
Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа
Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа
Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

Официальное зажжение Главного огня 2026-го года будет в Милане, на стадионе "Сан-Сиро". Огонь под охраной привезут за несколько часов до начала церемонии открытия. На тот момент соревнования уже 2 дня как начнутся, вне общего графика скоростные виды спорта на лыжах и прыжки, сноубординг, керлинг, санный спорт и хоккей. Официальное закрытие Игр будет не здесь: церемонию 22-го февраля перевезут в Верону, на местную олимпийскую арену.