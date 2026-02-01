Традиция стала жертвой сериалов? Как путешествует Олимпийский огонь и почему Игры едва не остались без главного символа

До Олимпиады-2026 остаются считанные дни, а символический огонь все ближе к Милану. Именно этот город будет принимать церемонию открытия. На своем пути факел уже успел увидеть ключевые места Италии, ее курорты, а также – спортивные арены будущих Игр, разбросанные Альпами. А еще даже успел попасть в скандал! OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях путешествия Олимпийского огня.

Видео дня

Традиция имеет долгий путь

На Новых Олимпийских Играх огонь вернули в 1928-м году. Испокон веков его получают в Афинах и доставляют к месту соревнований. Трижды было проведено всемирное путешествие. В 2004-м году Олимпийский огонь путешествовал по всем континентам перед ОИ в Греции, в 2008-м перед Играми в Китае, а в прошлый раз - перед соревнованиями в Париже-2024.

Чтобы сохранить дань древнегреческим традициям, не используют зажигалки, костер или другие методы – исключительно солнце и законы физики, фокусируя лучи зеркалами. На этот раз огонь сначала неделю путешествовал по Греции, а уже потом по Италии. В Милане большой огонь будет зажигать лучший атлет страны-хозяйки. Зрелищность церемонии во Франции 2 года назад действительно на высоком уровне, хотя было много претензий к продолжительности. Как сделают в Милане пока держат в тайне.

Огонь для Олимпиады-2026 не смогли зажечь!

На этот раз огонь так же привезут из Древней Олимпии. В ноябре, во время его получения, собралось много официальных лиц от Греции, Италии и МОК, а еще – влажность! Опасения, что огонь не смогут зажечь от солнца, оправдались: погода не позволила образовать искру. К счастью, это не впервые, когда так случается, поэтому обратились к запасному варианту: официальный факел подожгли от огня, который получили традиционным путем во время репетиции. Бронзовый призер ОИ-2024 по гребле Петрос Гкайдацис стал первым факелоносцем греческого этапа эстафеты, а 4-го декабря эстафету передали в Италию, где путь на 10 тысяч километров проложили по каждой из 110 провинций.

Огонь уже в Кортине

26-го января путешествие привело огонь в местность Кортина-д'Ампеццо, одну из двух главных локаций ОИ-26 и наиболее символическое место в истории итальянских Олимпийских игр. Ровно через 70 лет после открытия еще VII Зимних Олимпийских игр, огонь вернулся сюда в новом исполнении. Это был аж 50-й этап путешествия! За один день факел побывал во всех ключевых локациях живописной горной местности: Валле-ди-Кадоре, Вайонт, Шале Тофане, Лонгароне, Беллуно и Тай-ди-Кадоре. Это все одни из самых узнаваемых частей Доломитовых Альп. Несмотря на то, что район очень плотный, 66 факелоносцев сопровождали группы из тысяч людей.

Триггер для украинцев и неспорт

Недавно на официальном сайте Олимпиады сообщили, что главные актеры телесериала "Ожесточенное соперничество" Хадсон Уильямс и Коннор Сторри были среди факелоносцев, им выдали 49 этап. Этот канадский сериал рассказывает об однополых отношениях двух хоккеистов. Автор, по ее словам, в оригинальной книге пыталась пробить для НХЛ и мирового сообщества стену гомофобии в лиге. Но для украинцев сериал 2025-го года стал настоящим триггером, ведь фактически – российская тематика отбеливается на огромную аудиторию стриминга НВО.

Хоккей – один из главных видов спорта для Зимних Игр и выбор факелоносцами экранных хоккеистов будто понятен. Но есть большой вопрос. Неужели спортивная традиция все больше становится жертвой мейнстрима? Во Франции 2024-го года среди факелоносцев были не только действующие и экс-спортсмены, но и актеры, певцы, простые горожане и даже работник свалки. Но все они были местные, выделялся разве что Jin из корейской группы BTS. Тогда как Уильямс и Сторри – американец и канадец. А сам сериал в Италии еще даже не транслировался, премьера запланирована на февраль. Отдаленно ситуация похожа на то, как ФИФА везде пытается угодить Саудовской Аравии и переписать футбол под нее. Только здесь Олимпиада прогибается под продукт стримингового сервиса.

Огонь всё ближе к Олимпиаде

Но несмотря на все, дух главного символа Олимпиады несет роль распространения интереса к спорту. И его путешествие в феврале не заканчивается. Вчера огонь выехал из Сондрио, мимо известного озера Комо, чтобы сегодня заночевать в городке Лекко. Далее еще ждут Бергамо, Комо и Монца. Финальный пункт назначения – Милан. В главном городе Олимпиады факелоносцы пройдут мимо итальянских замков, местных арен и площади Пьяцца дель Дуомо. Несмотря на то, что Игры-2026 сопровождаются большими скандалами, желающих негде расселить, а отдельные арены даже не успевают достроить, спортивный форум будет большим праздником и готовит для нас новый вид спорта. Мы писали о ски-альпинизме и это действительно какая-то экзотика. Вот вам несколько фотографий – насладитесь сочетанием традиций и величия спортивной Италии от факелоносцев.

Официальное зажжение Главного огня 2026-го года будет в Милане, на стадионе "Сан-Сиро". Огонь под охраной привезут за несколько часов до начала церемонии открытия. На тот момент соревнования уже 2 дня как начнутся, вне общего графика скоростные виды спорта на лыжах и прыжки, сноубординг, керлинг, санный спорт и хоккей. Официальное закрытие Игр будет не здесь: церемонию 22-го февраля перевезут в Верону, на местную олимпийскую арену.