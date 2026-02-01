Украинские беженцы могут остаться без выплат: как изменятся правила в разных странах Европы в 2026-м

В 2026 году правила пребывания и социальной поддержки украинских беженцев в ряде стран Европы претерпят существенные изменения. Речь идет не только об уменьшении или пересмотре выплат, но и о новых требованиях к регистрации, трудоустройству и подтверждению статуса.

Часть нововведений начала действовать уже с 1 февраля. Об изменениях в Латвии сообщает латвийское издание Delfi.

В Латвии с 2026 года украинских беженцев постепенно переводят на общие социальные условия, действующие для граждан страны. Отменено единовременное пособие на начало трудоустройства или самозанятости, которое ранее равнялось минимальной заработной плате. Власти объясняют решение тем, что значительная часть украинцев уже интегрировалась в рынок труда и имеет стабильный доход.

Кроме того, украинцы в Латвии отныне будут платить стандартную доплату пациента в системе здравоохранения, а государство больше не будет компенсировать расходы, связанные с регистрацией и обязательными процедурами для домашних животных. В то же время сохраняется доступ к государственной медицине, услугам агентства занятости и льгот на региональный транспорт.

В Молдове временная защита для украинских беженцев продлена до 1 марта 2027 года. С 1 февраля по 30 апреля 2026 года действует онлайн-механизм продления статуса, который позволяет обновить документы без личного присутствия. В случае пропуска срока подачи заявки временная защита прекращается, однако ее можно оформить повторно. Отдельно предусмотрена обязательная сдача отпечатков пальцев для подростков от 14 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше с 1 февраля перестанут осуществлять выплаты на детей в 800 злотых (около 9,5 тыс. грн) части украинских беженцев. Эти изменения предусмотрены подписанным еще в прошлом году законом. Для получения помощи необходимо подать новое заявление.

