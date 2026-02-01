Обогрев с помощью кирпича на газу крайне опасен для жизни: OBOZ.UA детально разобрал популярный лайфхак

Популярный в сети способ обогрева жилья с помощью кирпича (на газовую плиту кладут кирпич, хорошо его разогревают, затем выключают газ и греются теплом, которое он отдает) не только опасен для жизни, но и крайне неэффективный. Ведь коэффициент полезного действия использования газа находится на уровне 5% – остальное же использованное топливо просто "вылетит в трубу.

Об этом OBOZ.UA рассказал исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк. Он отметил: с энергетической точки зрения, обогрев кирпичом абсурдным – поскольку "это просто способ перенести какое-то минимальное тепло от газовой платы в комнату".

В свою очередь глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин отметил: обогрев кирпичом также крайне опасен. Ведь:

При переносе такого "девайса" в другую комнату можно получить ожоги .

. Из-за отсутствия четкого понимания, когда кирпич надо перестать разогревать (как ни крути, а соответствующих индикаторов его конструкция не предусматривает), существует большая вероятность отравления угарным газом, который может накопиться из-за длительного использования открытого огня в закрытом помещении.

"А вот грелка дольше будет держать температуру. А еще она безопаснее и использовать ее дешевле", – констатировал эксперт.

В то же время, говорится в материале OBOZ.UA, существуют способы сделать дом теплее, не подвергая при этом опасности ни себя, ни близких, ни соседей. Конечно, это не заменит полноценного отопления – однако уменьшение теплопотерь сделает пребывание в доме гораздо комфортнее.

Прежде всего, советуют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:

вложить в рамы уплотнитель;

стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;

при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратиться к специалистам для настройки;

наклеить на стекла окон теплосберегающую пленку;

если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.

Кроме того, необходимо утеплить места между дверью и стеной. А также обратить внимание на стены: если есть промерзающая, изолировать ее. Сделать это можно с помощью:

пенополистирольных листов;

гипсокартона.

Также специалисты советуют обработать окна в подъезде утеплителем или силиконовым герметиком. А еще – утеплить фасад дома и его крышу.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации.

Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, стоит запастись едой и водой.

