Дочь-чемпионка, сестра в оккупации и поход в нардепы. Как живет первый победитель 'Голоса страны' Иван Ганзера, который поселился в глубинке

Пятнадцать лет назад Иван Ганзера приехал из села Калиново на Харьковщине покорять столицу – он принял участие в первом сезоне "Голоса страны". И стал победителем проекта и голосом, прогремевшим на всю Украину. На тот момент певцу было всего 23 года. Сегодня он все так же в музыке: записывает песни, выступает и ведет собственный YouTube-канал.

OBOZ.UA нашел Ивана Ганзеру на Житомирщине и поговорил с ним о том, как сложилась его жизнь после триумфального победного сезона "Голоса страны". В интервью певец рассказал, как врожденная слабость зрения заставила его сфокусироваться на главном, а война принесла сложные испытания для семьи. Поделился воспоминаниями о первых заработках еще в 13 лет, обстоятельствах, которые толкнули пробовать себя в политике, истории любви, которая началась на "Голосе страны", и рассказал о талантливой дочери-подростке.

"Сейчас живу в Коростене, это Житомирская область, отсюда родом моя Оля, – рассказывает Иван Ганзера. – И, глядя на то, что сегодня происходит в Киеве, совсем не жалею, что мы именно здесь. У нас тоже бывает непросто, но в целом спокойнее, чем в столице. Продолжаю заниматься тем, чем жил всю жизнь: пишу песни, веду свой YouTube-канал, а когда есть возможность, езжу к военным. Сейчас не хочется это афишировать, потому что времена очень сложные. Если раньше, еще с 2015 года, мы ездили в зону АТО и понимали: главная опасность – это быть там, куда может прилететь снаряд, то теперь все иначе. Сегодня любое место, где собираются военные, – это ответственность. Ты фактически отвечаешь за их жизни. Поэтому, когда где-то бываю, избегаю огласки. Как говорится, береженого Бог бережет. Единственное, что иногда афиширую, – это участие в благотворительных концертах или сборы средств".

"Также работаю во Дворце культуры города Коростеня, – продолжает Иван. – Там у меня небольшая студия – такая себе творческая лаборатория, которую "вырастил" с нуля. Там сейчас могу полностью делать песни: от идеи до готового трека. Все это началось еще во время ковида, когда концертов почти не стало: нельзя было ездить по Украине, собирать людей. А я человек, который долго на месте не может сидеть. Поэтому начал искать единомышленников, знакомиться с местными музыкантами, понемногу собирать команду. И как-то мне говорят: "Слушай, ты с нами постоянно – так почему бы тебе официально не работать?" Так здесь и остался. Шучу, что делаю то же, что и всегда, только теперь за это еще и ежемесячно платят. А если конкретно – я солист. И еще – помогаю местным талантливым молодым исполнителям. Тем, кто хочет показать свою авторскую музыку более широкой общественности.

"У меня есть дочь София, ей 12 лет. Занимается спортивными танцами и ездит командой на соревнования. Недавно были на чемпионате Украины: в прошлом году заняли второе место, в этом году тоже второе. А еще она у меня – дзюдоистка. Вот завоевала золото на областных соревнованиях в Житомире. И при этом еще и отличница. Жену зовут Оля. Работает в нашем Центре детского и юношеского творчества, ведет театральный кружок. Тоже живет творчеством. И я этим горжусь – у нее реально есть результаты. Раньше мы с женой, которая была моим менеджером, вели больше кочевой образ жизни: постоянные поездки, концерты, дороги. А теперь у меня стало немного меньше той активной сцены. И я рад, что благодаря этому у Оли появилось больше пространства для себя – она может полноценно раскрыться в том, что любит. Больше всего меня поразила история с одной девочкой, которая пришла к ней в кружок и очень заикалась. После определенного времени занятий, театральных упражнений – с речью стало значительно лучше.

"Откровенно говоря, мы давно облюбовали Коростень – купили здесь квартиру. Но долгое время он был для нас скорее "перевалочным пунктом". Я шутил, что мы сюда приезжаем постирать вещи, поспать – и снова в дорогу. Ездили постоянно: такая жизнь артиста – на ногах, в дороге. Со временем все немного изменилось, но мне нравится. В Коростене есть все, чтобы нормально жить, и при этом нет бешеного ритма, как в Киеве. А для меня это идеально. Я люблю тишину, побыть наедине, закрыться в студии, посидеть, подумать, что-то создать – без спешки и без того, чтобы кто-то подгонял. Для Оли, наоборот, это сложнее. Она любит движение, людей, ритм. Думаю, до сих пор где-то в душе об этом мечтает. Я иногда шучу: "Смотрю на тебя и вижу, что ты уже не так сильно по этому скучаешь".

"Хотя, как говорят, никогда не говори "никогда". Сегодня мы здесь, а завтра можем быть совсем в другом месте – жизнь такая. То, что для нас запланировал Бог, предусмотреть не можем. Интересно, что до ковида и полномасштабного вторжения многие люди даже не знали, что я живу в Коростене. Потому что меня просто никто не видел – постоянно в поездках, на концертах. Соседи, конечно, знали. А вот для широкой общественности это стало сюрпризом уже теперь. Люди до сих пор порой удивляются, когда видят меня на сцене или на местных мероприятиях. Вижу очень теплую реакцию. Мне приятно, что помнят, знают. Часто узнают на улице, фотографируются.

Так случилось, что в плане узнаваемости мне действительно повезло, потому что первый сезон "Голоса страны" смотрело очень много людей. В 2023 году я отмечал 15 лет на профессиональной сцене. Мы сделали большой концерт, собирали средства для наших военных. Ко мне приехали друзья: Виктор Павлик, "Лисапетный батальон", Александр Кварта. Люди говорили: "У нас такого еще не было – четыре часа, и звезда за звездой меняется на сцене".

"Как вспоминаю "Голос страны"? Проект оставил во мне очень светлые воспоминания. Я благодарен всем людям, которые тогда были рядом, – и тренерам, и команде, и участникам. Потому что каждый из них по-своему сделал меня немного лучше, чем я был до того. Моим тренером была Диана Арбенина – российская певица. Тогда такие были времена: в проекте тренеры были где-то 50 на 50 – украинские и российские артисты. И как бы там ни складывалось, я помню все хорошее, что она для меня сделала как наставница. И как человек. Мы все знаем, что после начала войны в 2014 году она приезжала в Украину и со сцены на концерте просила прощения за происходящее. А дальше уже, как говорится, репрессивная машина не дремлет... Я когда-то немного следил за тем, что с ней происходило, и из того, что понимал, – ее заставили "отрабатывать" лояльность, в том числе выступлением в Крыму. Сейчас, насколько вижу, она молчит и ничего не комментирует. Но если говорить не о политике, а о человеческих отношениях – я не могу сказать о ней ничего плохого. После шоу мы еще год-два поздравляли друг друга с праздниками, переписывались. Но у нее была своя жизнь, у меня – своя".

"В финал тогда вышли четыре артиста: я, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и Влад Сытник. Общаемся ли мы сейчас? Время от времени – да, но не постоянно. Тоню я поздравлял с успехом ее песни "Кульбабы". Увидел как-то ее сторис в Instagram – и почему-то захотелось написать. Она меня искренне поблагодарила. Думаю, если бы мы сейчас встретились, то точно тепло поздоровались бы. С Арсеном мы давно не переписывались, но на проекте у нас тоже были хорошие отношения. Скажу больше – не одна рюмка была вместе выпита (смеется).

После "Голоса страны", который стал для него триумфальным, Иван участвовал в политике: в 2012 году баллотировался в депутаты Верховной Рады от Радикальной партии, но не прошел. "Тогда было модно, что в партиях появлялись артисты, – вспоминает исполнитель. – Я тогда был на контракте с Universal Music и, честно говоря, особо не принимал сам решение – делал то, что говорили. Однако, если говорить о партии, мне близко было то, что декларировал Олег Ляшко. Программа была простая, понятная. А команда на старте – светлая, позитивная. Далее пошли изменения – мы шли как партия, а за месяц-два до выборов, глядя на рейтинги, поняли: проходного барьера не будет. Поэтому все усилия команды были брошены на то, чтобы Олег Ляшко прошел по мажоритарке".

"В принципе, если вас интересует мое мнение об Олеге Владимировиче, то на экране и в жизни – это совершенно разные люди. В реальности он глубже: образованный, "считывает" людей и четко понимает, чего хочет. Многие воспринимают его простым, потому что на публике умеет быть максимально близким к людям – говорит легко, без пафоса. Я даже шутил с ним, что ему надо давать не мандат народного депутата, а звание народного артиста – настолько мастерски работает с аудиторией. Другим политикам часто нужны певцы и шоу для создания нужной атмосферы: сначала кто-то развлекает, а потом выходит серьезный человек в костюме и начинает что-то обещать электорату. Ляшко этого не надо было – он сам умел держать зал и управлять вниманием публики".

С начала полномасштабной российской агрессии Иван Ганзера неоднократно выступал перед украинскими военными непосредственно в зоне боевых действий. В рейтинге украинских музыкантов, которые чаще всего выступали в зоне АТО, именно Ганзера возглавил топ-список по количеству концертов. В 2014 году Иван Ганзера вместе с исполнителем Николаем Янченко записал сатирическую песню о президенте РФ под названием "Путину хана". Композиция была создана в ироническом стиле: музыкальный трек соединили с видеорядом из выступлений и клипов российских артистов, которые открыто поддерживали Путина. Эта работа часто звучала на концертах для военных и стала одной из самых известных патриотических композиций в творчестве Ганзеры.

"На самом деле то состояние, в котором сегодня живут многие люди, я прошел еще тогда, – вспоминает Иван. – И сейчас смотрю на все это – и у меня иногда даже сердце радуется, потому что тогда казалось, что мы кричим в пустоту. Я этим делом буквально заболел, жил им. Постоянно был в Донецкой и Луганской областях. Мы возили ребятам все, что только могли: от нижнего белья и элементарных вещей первой необходимости. Потому что тогда не было ничего. Вообще ничего. Сейчас, если сравнивать, обеспечение – это небо и земля. Сегодня мы собираем на тепловизоры, дроны, сложную технику. А тогда собирали на трусы. Извините, но это правда".

"Мое родное село на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения было в оккупации, – продолжает исполнитель. – Из близких там уже никого не осталось. Сейчас это фактически серая зона: вроде под нашим влиянием, но жить там невозможно. Постоянно летают дроны. Я мониторю, что там происходит, и даже те самые смелые люди, которые еще какое-то время держались, на зиму уехали. Потому что как там оставаться? Ближайший магазин – за 40–50 километров. То есть ты еще можешь сидеть дома и более-менее выживать. Но как только садишься в машину – сразу за тобой начинают охотиться дроны. И им все равно, гражданская это машина или военная. Поэтому вроде и освободили село, но жизни там нет".

"Так же тяжелая история и с моей родной сестрой. Она проживала в двух километрах от России – в поселке городского типа Казачья Лопань, что в Харьковской области. Там тоже долго была оккупация. Оксана мне позвонила 24 февраля – где-то в половине пятого утра: "Братик, нас бомбят..." Я ей: "Собирай вещи". Но буквально через 15 минут она перезвонила и сказала, что по селу едут российские танки. Они просидели в подвале больше двух месяцев. Потом каким-то чудом удалось вырваться: через российскую территорию в Европу. Сейчас она за границей. И по факту возвращаться ей некуда. То место, где жила, – там сейчас вообще непонятно что происходит. Я даже не знаю, в каком состоянии сейчас могилы наших родителей. Они когда-то переехали ближе к Оксане, построили им там небольшой дом. И вот теперь я даже не уверен, что когда-то смогу туда прийти и что-то найти. Потому что не раз читал новости, что россияне били именно по тому району, где кладбище. Не знаю, еще есть то место или его уже стерли с лица земли".

"Моя мама очень рано умерла от рака – ей было 53 года. Мы пытались спасать, хотя врачи сразу говорили, что поздно. Но я делал все возможное. Все средства, которые зарабатывал, тратил на лечение. Бывало, что уже не было за что, но искал любую возможность заработать. Когда мы сейчас вспоминаем маму, часто думаю о том времени. Я когда-то даже написал в соцсетях, что готов брать любую работу, чтобы обеспечить лечение, – куда угодно, что угодно. Потому что тогда это был долгий, ежедневный процесс: по 20-30 тысяч гривен ежедневно на лечение. Но даже с этим мы смогли "купить" у Бога всего дополнительный год жизни для мамы. Папа отошел во время ковида. Он был заядлым курильщиком – три пачки сигарет в день. Сами знаете, что ковид – это болезнь легких. У него на этом фоне начались проблемы с кровью, сгущение. Потом случился инсульт – один, второй, третий. Папа впал в кому, а через неделю умер. Ему было чуть за 60 – тоже немного. Это были очень тяжелые времена, потому что родные для меня – все".

"Моя болезнь – это врожденная травма, – вспоминает детство исполнитель. – Родители долго не теряли надежды, лечили меня везде, где только можно. Мы ездили всюду: и традиционная медицина, и нетрадиционная. Одесса, Харьков, Москва. Все возможные клиники, врачи, профессора – везде побывал. Для родителей это было очень непросто, потому что мы жили в обычном селе, с простыми доходами. Но они хотели одного – дать мне шанс видеть нормально. И долго держались за эту надежду. Пока я немного подрос и не сказал: "Мама, папа, хватит". Потому что мы уже столько ездили и слышали одно и то же: ничего изменить нельзя. Потом один профессор в Харькове объяснил, что у мамы были очень тяжелые роды. И, скорее всего, произошла передозировка препарата, который вызывает схватки... Но знаете, я всегда говорю: мне по-своему повезло. Потому что не знаю, как это – хорошо видеть. Я таким родился. И поэтому не потерял что-то – просто научился жить в этом мире таким, какой есть".

"Я очень благодарен родителям за то, что они не изолировали меня от здоровой среды, – продолжает Иван. – Я учился в обычной школе среди здоровых детей. И это, как по мне, дало гораздо больше, чем если бы был в закрытой системе. Я научился общаться, коммуницировать. В отличие от многих детей, которые растут в спецшколах и интернатах. Я не говорю, что там нет плюсов, они есть. Но у меня, думаю, больше жизненной приспособленности к реальному миру. С детства учился, как себя вести, как адаптироваться, как выживать. Тогда еще не было модного слова "буллинг", но обращались со мной часто и очень жестко. Почти каждый день после школы приходилось драться с ребятами. Но, как ни странно, это многому научило, в частности держать удар".

"У меня сохраняется определенный процент зрения: один глаз видит немного лучше, второй – хуже, – говорит Ганзера. – Благодаря специальным настройкам могу работать за компьютером. Сажусь почти вплотную к монитору, делаю крупный шрифт, высокий контраст – черный фон, белые буквы. На улице тоже по-разному. Если маршрут знакомый, могу сам передвигаться. Если нет – со мной жена или кто-то из близких. Но, как уже говорил, в определенном смысле мне повезло: я не знаю, как это – потерять зрение, потому что таким родился. Сейчас мы много внимания уделяем реабилитации военных. И им значительно труднее. Потому что всю жизнь были здоровыми и не представляют, как это – проснуться однажды и жить иначе. Помню, как-то меня пригласили в госпиталь во Львове. Очень волновался. Мне казалось, что не найду правильных слов, что мое присутствие там неуместно – людям же больно, не до меня. Поехал с дочкой и женой. И уже там понял: это было правильно. Я представил ребятам свою семью и сказал примерно так: "Видите – вот я. Я такой с детства. Многие из вас стали такими сейчас. Но на этом жизнь не заканчивается. Для кого-то она, возможно, только начинается".

"Потому что иногда такие удары судьбы заставляют человека наконец сфокусироваться на главном. Если раньше он распылялся на все подряд, гнался не за тем – то теперь появляется шанс остановиться и начать жить по-настоящему. Помню, когда-то в детстве я гулял с друзьями, и они начали стрелять из лука. Я попробовал тоже, но у меня ничего не получалось. Пришел домой злой, думал: "Как же так?" И потом вспомнил: у меня же проблемы со зрением, я забыл об этом (смеется). Тогда мама мне сказала: "Возможно, это знак, что тебе надо сфокусироваться на чем-то одном. И стать в этом лучше всех". Я понял еще со школы: музыка – это мое. Начал зарабатывать первые деньги еще с 13 лет, играя на свадьбах. И честно, зарабатывал больше, чем мама за месяц. Она тогда работала начальником отделения почты, и ее зарплата была 54 гривни. А я за один вечер мог заработать 40. Кроме свадеб, организовывал дискотеки в соседних селах. Отец мне подарил аппаратуру – занимался землей и продал сеялку, чтобы купить мне звук. И я понимал: это мой хлеб. Музыканты всегда уважаемые люди, и я тоже хотел быть среди них".

"Как познакомился со своей Олей? Да на "Голосе страны"! – продолжает исполнитель. – Она тогда выиграла билеты на "Сніданку з 1+1" и попала на шоу. У меня в тот день был очень сложный эфир – сестру забрали в больницу скорой помощью, и я очень переживал. Мне буквально перед самым эфиром сообщили, что она в сложном состоянии. Песня, которую дали, мне тоже не нравилась, и все вокруг казалось против меня. Тогда думалось, что это мой последний эфир. Перед началом выступлений мы для телекартинки фотографировались со зрителями, которые пришли на съемки. Я подумал: "Ок, сделаю пару фото и спрячусь в павильоне". И именно Оля попала в ту часть группы, где не планировал фотографироваться. И она громко сказала что-то вроде: "Показали несколько раз по телевизору – и уже звезда". Мой папа услышал это, догнал меня и попросил таки сфотографироваться. Я сделал фото и ушел".

"Позже Оля выложила их в соцсетях, отметила меня. Мы начали переписываться. К тому времени у меня уже было очень много работы, но помню, что очень ждал вечера, чтобы сесть и начать снова общаться с ней. Так мы и начали – и сейчас уже тринадцать лет вместе. Она меня покорила тем, что совсем другая, чем я. Если я взвешиваю каждый шаг, то она сначала делает, а потом думает (смеется). Софийка, наша дочь, в характере больше похожа на меня – такая же "зануда". Я очень требователен к себе и к окружающим, люблю порядок, когда все на своих местах, когда есть план на завтра. Хотя если раньше строил дальновидные планы, то сейчас мы живем здесь и сейчас. Прожили день – и благодарим Бога, что есть что поставить на стол, тепло в квартире, что рядом друг с другом. И это уже большое счастье.

Знаете, когда я узнал, что у нас с Олей будет ребенок, сказал себе: если мальчик – назовем Назаром, в честь Назария Яремчука, – делится напоследок Иван Ганзера. – Девочку – Софией, в честь Софии Ротару. Мечты о Назаре? Ну, дай Бог, будет мирное время – увидим. Считаю, что те люди, которые сейчас решаются на такие шаги, – настоящие герои".

"Когда началось полномасштабное вторжение, мы же выехали в Польшу, – вспоминает Ганзера. – А в Коростене было горячо: ракета упала совсем рядом с нашим домом. Мы выбрали идеальную локацию для жизни – парк, река, уют, но не учли, что район называется "военный городок", и по старым картам здесь были части. После этого я понял: ребенка надо срочно вывозить. В Польше мы сразу включились в гуманитарную работу – помогали украинцам. Оставляли Софийку с мамой Оли, а сами возили гуманитарку. Дома тогда была критическая ситуация: элементарные вещи становились дефицитом. Особенно это ощущалось в марте – все закрылось, ничего не работало. Остались в основном старики и те, кто не мог уехать. Помню, как мы впервые приехали с помощью: в местном магазине было две пачки кетчупа и один ананас – и это все. Потом ситуация немного улучшилась. Но я за границей долго не выдержал. Жене нравилось, она не очень хотела возвращаться. А я, когда ситуация немного стабилизировалась и россиян отогнали от Киева, сказал: "Я еду домой – а ты как хочешь". В июне мы вернулись. Я считаю, что за это время принес немало пользы своей стране. Мы и дальше волонтерим, собираем деньги, помогаем людям. Потому что лучше здесь что-то делать, чем там сидеть и ждать".

