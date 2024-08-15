Ситуация со светом может измениться: энергетики объяснили, что должны делать все украинцы каждый день

Энергетики призвали украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 24:00. Это правило действует каждый день, даже несмотря на отсутствие графиков отключений света. Пока что ограничения не планируются и 16 августа, но ситуация может измениться.

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Об этом заявили в "Укрэнерго". "Завтра, 16 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток. Не включайте одновременно мощные электроприборы с 18:00 до 24:00", – говорится в сообщении энергетиков.

Дело в том, что ситуация с энергосистемой остается сложной – даже несмотря на умеренную погоду, страна вынуждена импортировать в некоторые часы 1,7 ГВт электроэнергии. Этот объем можно считать "дырой" в энергосистеме, т.к. Украина не может закрыть весь объем потребления тока самостоятельно. Как подсчитали в Центре экономической стратегии (ЦЭС):

при лимите в 1,7 ГВт в течение суток можно максимально импортировать до 40,8 ГВт-ч;

в июле во время массовых отключений в среднем импортировалось 26,4 ГВт-ч в сутки, в пиковые дни этот показатель достигал более 35 ГВт-час;

в августе в среднем импортируется 13-15 ГВт-час.

Кроме того, практически ежедневно под российские ракетные обстрелы попадают дополнительные подстанции, линии электропередач. Это также отрицательно влияет на ситуацию в энергосистеме в целом и в тех регионах, где это происходит (преимущественно в прифронтовых районах).

Какие электроприборы потребляют больше всего тока

Самый простой способ не перегрузить энергосистему – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Как отмечал гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*час. Далее идут:

утюг, фен, электрочайник – около 2,2 кВт*час;

бойлер, пылесос – около 2 кВт*час;

электрическая духовка – около 1,6 кВт*час;

кофемашина – около 1,5 кВт*час;

микроволновка – около 0,8 кВт*час;

стиральная машина, кондиционер, современный обогреватель – около 0,7 кВт*час.

Графики отключений света вернутся: когда ждать

Как разъяснили в энергокомпании ДТЭК, в Украине уже в середине октября, вероятнее всего, начнут применять регулярные графики отключения. Это произойдет из-за роста потребления электроэнергии с началом отопительного сезона и приходом холодов.

"Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – отмечали в ДТЭК.

Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощности. Такой объем быстро восстановить невозможно. По оценкам ДТЭК, графики будут действовать как минимум до конца отопительного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за сложной ситуации в энергосистеме правительство приказало установить на украинских зданиях солнечные панели. Распоряжение касается общественных мест.

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