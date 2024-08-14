Правительство "приказало" установить на украинских зданиях солнечные панели: кого касается

Украинское правительство приняло ряд решений, направленных на развитие альтернативной энергетики. В частности, на всех общественных зданиях страны должны быть установлены солнечные панели с системами хранения энергии. Последний срок – конец 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: среди прочего, также были утверждены:

Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года;

план мероприятий по его выполнению.

"Документ принят в развитие и дополнение Энергетической стратегии Украины до 2050 года и Национального плана энергетики и климата. Ключевой KPI – доля ВИЭ (возобновляемых источников энергии. – Ред.) в валовом конечном потреблении энергии в 2030 году составит 27% (в системах теплоснабжения – 33%; в энергогенерации – 29%; на транспорте – 17%)", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил он, была утверждена дополнительная годовая квота поддержки лиц и компаний, производящих электрическую энергию из альтернативных источников на 2024 год. А также утвержден график проведения пилотных аукционов по распределению квоты поддержки на 2024 год (октябрь-ноябрь).

"Победители получат договор на 12 лет на предоставление услуги по механизмам рыночной премии. Аукционы пройдут на платформе "Прозорро.Продажи" – рассказал Гетманцев.

Также были утверждены условия проведения конкурса на строительство генерирующих мощностей и выполнение мероприятий по управлению спросом на электроэнергию. Всего планируется заказать строительство 700 МВт мощности (объекты от 5 до 80 МВт), которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

"Кроме того, до конца 2025 года на всех общественных зданиях должно быть обеспечено установку солнечных панелей с системами хранения энергии", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине с 20 июля начали работать финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей. В частности, кредитование под 0% на 10 лет для приобретения солнечных панелей и другого энергооборудования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!