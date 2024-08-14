Украинцам расслабляться рано: стал известен размер "дыры" в энергосистеме страны

В Украине уже более двух недель подряд не вводили графики отключений электроэнергии. Но, несмотря на это, ситуация с энергосистемой остается сложной – даже несмотря на мягкую погоду страна вынуждена импортировать в некоторые часы 1,7 ГВт электроэнергии.

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Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Аналитики отметили, что для частичной компенсации потерь генерации Украина в отдельные часы вынуждена импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии.

В ЦЭС объяснили, что при лимите в 1,7 ГВт в течение суток можно максимально импортировать до 40,8 ГВт·час. В то же время в июле в среднем импортировалось 26,4 ГВт-ч в сутки, в пиковые дни этот показатель достигал более 35 ГВт-час, но сейчас – 13-15 ГВт-час.

"Увидим, будут ли отключения в очередную волну потепления. Жара выпадет на выходные, может и обойдется. Но планы обеспечения бесперебойного питания точно не следует откладывать. До холодов осталось 3 месяца", - комментирует старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай.

Кроме того, практически ежедневно под российские ракетные обстрелы попадают дополнительные подстанции, линии электропередач, что также отрицательно влияет на ситуацию в энергосистеме в целом и в тех регионах, где это происходит (преимущественно в прифронтовых регионах).

Ситуация в энергосистеме остается стабильной. В первую очередь благодаря усилиям наших энергетиков. И уже больше двух недель подряд не применяются графики отключений света, и не планируем мы", - заявила в эфире телемарафона "Единые новости" заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Также в ЦЭС напомнили, что Украина не продает ток за границу. Последний раз странам Европейского Союза украинская электроэнергия поставлялась в мае – ее объемы при этом были незначительными. В то же время, физические трансграничные перетоки остаются, поскольку Украина является частью объединенной энергосети ENTSO-E: электроэнергия может идти, например, транзитом из Польши в Румынию через украинскую территорию.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинское правительство приняло ряд решений, направленных на развитие альтернативной энергетики. В частности, во всех общественных домах страны должны быть установлены солнечные панели с системами хранения энергии. Последний срок – конец 2025 года.

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