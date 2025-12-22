УкраїнськаУКР
Россия снова атаковала энергетику Украины: какие графики отключений 22 декабря в Киеве и по областям

Ксения Капустинская
Коммуналка
6 минут
1,5 т.
Отключения электроэнергии в Украине. Иллюстрация

В понедельник, 22 декабря, в Украине в большинстве областей снова введены почасовые отключения электроэнергии. Продолжительность обесточиваний может существенно различаться от региона к региону. При этом РФ не прекращает атаковать энергосистему – ночью были нанесены удары по энергообъектам в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии в Украине 22 декабря: главное

  • Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
  • В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
  • С 24 декабря отключений может стать меньше – к этой дате планируется перенаправить ля нужд населения энергоресурс, полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.
  • Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Оно может расти из-за применения меньшего объема ограничений.
  • Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
  • Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
  • Украинская энергосистема только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы россиян оставить украинцев без света и тепла не воплощаются в жизнь, благодаря работе энергетиков.

Отключения электроэнергии по областям: какие графики

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

В результате того обстрел были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция. Десятки тысяч семей остались без света более чем на трое суток, была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Энергетики пытаются восстановить и поддерживать электроснабжение по резервным схемам, однако сети перегружаются, возможны новые отключения. Так, 22 декабря в части Одесского, Пересыпского и Белгород-Днестровского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети.

им того, РФ атаковала еще два энергообъекта в области. "Повреждения значительные.Для восстановления оборудования требуется время. Трудностей добавляют и воздушные тревоги, раздающиеся каждый час", – проинформировали энергетики.

Ситуация со светом в Одессе и области

Киев

Жителям столицы выключают электричество круглосуточно. Продолжительность наибольших отключений сократилась до 6 часов.

График отключений электроэнергии в Киеве
График отключений электроэнергии в Киеве

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное, максимум за раз – 6 часов. У большинства групп свет будут отключать по три раза в день.

График отключений электроэнергии в Киевской области
График отключений электроэнергии в Киевской области

Днепропетровская область

Это еще один пример региона с круглосуточными отключениями. Одно обесточивание может длиться до 7 часов подряд, а некоторых потребителей ждет по четыре раунда обесточиваний в день.

График отключений электроэнергии в Днепре и области
График отключений электроэнергии в Днепре и области

Харьковская область

Действует такой график на 22 декабря:

  • 1.1 – 00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
  • 1.2 – 01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
  • 2.1 – 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00
  • 2.2 – 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00
  • 3.1 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30
  • 3.2 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00
  • 4.1 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30
  • 4.2 – 01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30
  • 5.1 – 00:00-01:00, 07:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00
  • 5.2 – 00:00-01:00, 07:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00
  • 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00
  • 6.2 – 00:00-01:00, 04:30-10:00, 11:30-15:00, 18:00-22:00

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд.

График отключений электроэнергии в Сумской области

Полтавская область

В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:

  • с 004:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
  • с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
  • с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
  • с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
График отключений электроэнергии в Сумской области

Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине отопительный сезон 2025/2026 может быть самым тяжелым за время большой войны. Атаковать энергосистему РФ начала еще до начала зимы, цель – оставить украинцев без тепла, света и воды. И хотя такие планы агрессора в очередной раз терпят неудачу, украинцам придется зимовать в условиях жестких графиков отключений и аварийного обесточивания.

