Россия снова атаковала энергетику Украины: какие графики отключений 22 декабря в Киеве и по областям

В понедельник, 22 декабря, в Украине в большинстве областей снова введены почасовые отключения электроэнергии. Продолжительность обесточиваний может существенно различаться от региона к региону. При этом РФ не прекращает атаковать энергосистему – ночью были нанесены удары по энергообъектам в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии в Украине 22 декабря: главное

Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться .

. В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности .

. С 24 декабря отключений может стать меньше – к этой дате планируется перенаправить ля нужд населения энергоресурс, полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Оно может расти из-за применения меньшего объема ограничений.

Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы , которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.

в центре и на востоке Украины, , которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно. Украинская энергосистема только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы россиян оставить украинцев без света и тепла не воплощаются в жизнь, благодаря работе энергетиков.

Отключения электроэнергии по областям: какие графики

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

В результате того обстрел были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция. Десятки тысяч семей остались без света более чем на трое суток, была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Энергетики пытаются восстановить и поддерживать электроснабжение по резервным схемам, однако сети перегружаются, возможны новые отключения. Так, 22 декабря в части Одесского, Пересыпского и Белгород-Днестровского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети.

им того, РФ атаковала еще два энергообъекта в области. "Повреждения значительные.Для восстановления оборудования требуется время. Трудностей добавляют и воздушные тревоги, раздающиеся каждый час", – проинформировали энергетики.

Киев

Жителям столицы выключают электричество круглосуточно. Продолжительность наибольших отключений сократилась до 6 часов.

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное, максимум за раз – 6 часов. У большинства групп свет будут отключать по три раза в день.

Днепропетровская область

Это еще один пример региона с круглосуточными отключениями. Одно обесточивание может длиться до 7 часов подряд, а некоторых потребителей ждет по четыре раунда обесточиваний в день.

Харьковская область

Действует такой график на 22 декабря:

1.1 – 00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

– 00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00 1.2 – 01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

– 01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00 2.1 – 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00

– 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00 2.2 – 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00

– 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00 3.1 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30

– 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30 3.2 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00

– 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00 4.1 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30

– 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30 4.2 – 01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30

– 01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30 5.1 – 00:00-01:00, 07:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00

– 00:00-01:00, 07:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00 5.2 – 00:00-01:00, 07:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00

– 00:00-01:00, 07:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00

– 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00 6.2 – 00:00-01:00, 04:30-10:00, 11:30-15:00, 18:00-22:00

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд.

Полтавская область

В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:

с 004:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;

с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;

с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.

Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине отопительный сезон 2025/2026 может быть самым тяжелым за время большой войны. Атаковать энергосистему РФ начала еще до начала зимы, цель – оставить украинцев без тепла, света и воды. И хотя такие планы агрессора в очередной раз терпят неудачу, украинцам придется зимовать в условиях жестких графиков отключений и аварийного обесточивания.

