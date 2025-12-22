Россия снова атаковала энергетику Украины: какие графики отключений 22 декабря в Киеве и по областям
В понедельник, 22 декабря, в Украине в большинстве областей снова введены почасовые отключения электроэнергии. Продолжительность обесточиваний может существенно различаться от региона к региону. При этом РФ не прекращает атаковать энергосистему – ночью были нанесены удары по энергообъектам в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.
О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии в Украине 22 декабря: главное
- Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
- В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
- С 24 декабря отключений может стать меньше – к этой дате планируется перенаправить ля нужд населения энергоресурс, полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.
- Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Оно может расти из-за применения меньшего объема ограничений.
- Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
- Украинская энергосистема только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы россиян оставить украинцев без света и тепла не воплощаются в жизнь, благодаря работе энергетиков.
Отключения электроэнергии по областям: какие графики
Одесская область
Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
В результате того обстрел были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция. Десятки тысяч семей остались без света более чем на трое суток, была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Энергетики пытаются восстановить и поддерживать электроснабжение по резервным схемам, однако сети перегружаются, возможны новые отключения. Так, 22 декабря в части Одесского, Пересыпского и Белгород-Днестровского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети.
им того, РФ атаковала еще два энергообъекта в области. "Повреждения значительные.Для восстановления оборудования требуется время. Трудностей добавляют и воздушные тревоги, раздающиеся каждый час", – проинформировали энергетики.
Киев
Жителям столицы выключают электричество круглосуточно. Продолжительность наибольших отключений сократилась до 6 часов.
Киевская область
На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное, максимум за раз – 6 часов. У большинства групп свет будут отключать по три раза в день.
Днепропетровская область
Это еще один пример региона с круглосуточными отключениями. Одно обесточивание может длиться до 7 часов подряд, а некоторых потребителей ждет по четыре раунда обесточиваний в день.
Харьковская область
Действует такой график на 22 декабря:
- 1.1 – 00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
- 1.2 – 01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
- 2.1 – 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00
- 2.2 – 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00
- 3.1 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30
- 3.2 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00
- 4.1 – 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30
- 4.2 – 01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30
- 5.1 – 00:00-01:00, 07:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00
- 5.2 – 00:00-01:00, 07:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00
- 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00
- 6.2 – 00:00-01:00, 04:30-10:00, 11:30-15:00, 18:00-22:00
Сумская область
На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд.
Полтавская область
В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:
- с 004:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
- с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
- с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине отопительный сезон 2025/2026 может быть самым тяжелым за время большой войны. Атаковать энергосистему РФ начала еще до начала зимы, цель – оставить украинцев без тепла, света и воды. И хотя такие планы агрессора в очередной раз терпят неудачу, украинцам придется зимовать в условиях жестких графиков отключений и аварийного обесточивания.
