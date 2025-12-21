С 24 декабря света для населения станет больше: Свириденко рассказала о важном решении правительства

В Украине вскоре станет больше света для населения. А именно уже со среды, 24 декабря 2025 года.

Такое обещание сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Также она рассказала о других важных решениях Кабмина.

"Сегодня Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения", – рассказала Свириденко.

По словам главы правительства, это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей.

"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", – резюмировала ситуацию премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Украине 22 декабря в большинстве регионов будут действовать почасовые отключения света и ограничения мощности для промышленности из-за повреждения энергообъектов. Украинцев просят следить за графиками облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света, ведь в таком случае потребление резко возрастет и его нечем будет перекрыть. Поэтому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

