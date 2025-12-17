В Одессе и области объявлена чрезвычайная ситуация наивысшей степени опасности: что это значит

В Одессе и области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Десятки тысяч людей остаются без света уже более трех суток, что создает критическое время для жизнеобеспечения региона.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олег Кипер. Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской областной военной администрации.

Основанием для такого статуса стали серьезные последствия ударов по объектам энергетики, которые фиксировались в области в течение последнего времени. Вследствие повреждений были нарушены нормальные условия жизнедеятельности населения – более 50 тысяч жителей Одесской области оставались без стабильного электроснабжения более трех суток.

Длительные отключения электроэнергии повлияли не только на быт граждан, но и на работу критически важных объектов. Речь идет о больницах, учебных заведениях, пунктах несокрушимости, объектах водоснабжения и другой инфраструктуре, от которой зависит жизнеобеспечение громад.

В рамках принятых решений комиссия отдельно поручила начальникам районных военных администраций, главам громад и органам Национальной полиции провести разъяснительную и профилактическую работу с предпринимателями. Основной акцент – минимизация использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для нужд населения и объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, было согласовано дополнительное направление части средств из резервного фонда в территориальные общины области. Финансирование используют для пополнения запасов горюче-смазочных материалов, необходимых для стабильной работы генераторов.

Генераторы сейчас обеспечивают электропитание ключевых учреждений – медицинских учреждений, школ, детских садов, пунктов несокрушимости и других объектов, которые не могут прекращать работу даже в условиях длительных блэкаутов. Запасы топлива должны гарантировать их бесперебойную работу в случае новых повреждений энергосистемы.

Чрезвычайная ситуация государственного уровня: что это

Согласно законодательству Украины (Кодекс гражданской защиты и постановление Кабмина № 368), чрезвычайная ситуация (ЧС) государственного уровня – это самая высокая степень классификации аварии, катастрофы или другого события. Такая ситуация должна соответствовать хотя бы одному из критериев:

территориальное распространение: последствия касаются двух или большего количества областей;

есть угроза трансграничного переноса последствий, то есть когда они могут распространиться за пределы границ Украины;

погибло более 10 человек, пострадало (травмировано) более 300 человек;

нарушены условия жизнедеятельности более 50 тысяч человек на длительное время (более 3 суток);

(более 3 суток); ситуация привела к прекращению работы важных государственных объектов (например, атомные электростанции, стратегические мосты, узлы связи);

(например, атомные электростанции, стратегические мосты, узлы связи); ликвидация последствий требует привлечения ресурсов со всей страны (резервного фонда госбюджета и государственного материального резерва).

Что это означает

Введение чрезвычайной ситуации государственного уровня – это прежде всего запуск административного и финансового механизма для быстрой ликвидации последствий катастрофы. Он предусматривает:

создание специальной правительственной комиссии (обычно во главе с премьер-министром или вице-премьером);

назначение руководитель работ по ликвидации ЧС, чьи приказы являются обязательными для всех ведомств, местных властей и предприятий в зоне бедствия;

в зоне бедствия; развертывание штаба, который работает круглосуточно;

финансирование из Резервного фонда страны – позволяет Кабмину мгновенно выделять суммы, минуя процедуры голосования в парламенте, на восстановление инфраструктуры (в частности, энергетической), выплаты компенсаций, закупку медикаментов, еды или техники;

– позволяет Кабмину мгновенно выделять суммы, минуя процедуры голосования в парламенте, на восстановление инфраструктуры (в частности, энергетической), выплаты компенсаций, закупку медикаментов, еды или техники; возможно использование техники, горючего генераторов из Госрезерва;

также из него могут изыматься стройматериалы, продовольствие, медицинские запасы; прво ГСЧС привлекать Вооруженные Силы Украины для расчистки завалов, строительства понтонных переправ, эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрэнерго" в середине декабря-2025 перестало указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Причина проста – энергетическая ситуация очень разнится в зависимости от региона, поэтому указывать какой-то средний показатель бессмысленно и не информативно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!