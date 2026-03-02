Россия готовит волну ударов по инфраструктуре Украины: Зеленский назвал новую цель

Поскольку энергетический террор России потерпел неудачу и погрузить Украину в темноту и холод полноценно зимой не удалось, Кремль выбрал новую цель. Поэтому войска страны-агрессора будут атаковать системы, связанные с водоснабжением.

Об этом в общении с украинскими журналистами заявил президент Владимир Зеленский. На этом фоне он призвал общины сосредоточиться над этим вызовом.

"Мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму и Россия понимает, что энергетический террор был, но не сломал Украину", – подчеркнул глава государства.

