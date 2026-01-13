Россия пошла ва-банк, интенсивность атак на энергетику резко возросла: как долго не будет света и будет ли отопление

Россия в январе 2026-го вдвое увеличила интенсивность атак по энергетике по сравнению с декабрем 2025-го. Если в конце прошлого года атаки происходили в среднем каждые 10 дней, то сейчас с момента предыдущей до последней атаки – прошло всего 5 дней.

Россияне не пытаются попасть в военные объекты – бьют по энергосистемам крупных городов. Больше всего страдает столица. Часть киевлян оставалась без отопления в период наибольшего похолодания. Враг ждал морозов, накапливал резерв и сейчас делает все для того, чтобы создать гуманитарную катастрофу.

Это уже четвертая зима в условиях полномасштабной войны. И, наверное, самая сложная за все время. В Минэнерго говорят – никаких прогнозов по длительности отключений давать не могут. Однако также фиксируют значительный рост количества фейков. И речь идет не только о псевдоэкспертах, которые пытаются "хайповать" на теме, но и о скоординированной информационной кампании по распространению дезинформации.

Несмотря на все сложности, половина зимы уже позади, период сильных морозов не продлится долго. Энергетики работают круглосуточно, пытаясь ликвидировать последствия атак и заживить объекты. Поэтому уже очень скоро ситуация улучшится.

О том, что происходит в энергосистеме, читайте в материале OBOZ.UA.

Худшая ситуация с отоплением – в Киеве

Несколько дней назад в Киеве коммунальщики начали сливать теплоноситель из домовых сетей для того, чтобы не допустить прорывов в результате замерзания. Замерзание воды может привести к прорывам труб, которые трудно быстро отремонтировать.

Такие прорывы действительно все же произошли в определенных домах. Однако магистральные трубопроводы удалось сохранить, рассказал во время брифинга, на котором также присутствовал OBOZ.UA, заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук.

"Главное – не потерять магистральные трубопроводы больших диаметров. Такую ситуацию не допустили. В некоторых домовых сетях подвальные, крышные прорывы возможны", – объяснил заместитель министра. Он также добавил, что системных аварий нет. Речь идет о единичных случаях. Если произошел прорыв трубы в отдельном доме, такую аварию можно относительно легко ликвидировать. Значительной проблемой могли бы стать аварии на магистральных сетях. Тогда под угрозой оказалось бы отопление целых районов.

По состоянию на сейчас в Украине с отоплением – 70 тыс. домов (98,5%). Без отопления остается небольшое количество домов в столице, рассказали в Министерстве развития громад и территорий. Некоторые из домов без отопления из-за того, что еще не успели возобновить теплоснабжение после сливания теплоносителя.

"Я бы разделил вопрос Киева и Украины в целом. Начну с более сложного – Киева. Основные удары сфокусированы именно по г. Киеву. Каждый удар – он вызывает определенные изменения: отсутствие электроэнергии, просадку работы насосных станций, котельных", – объясняет замминистра.

Здесь стоит учитывать, что статистика министерства показывает лишь количество домов, которые подключены к системе теплоснабжения. При этом из-за отсутствия электроэнергии, из-за атак на ТЭЦ температура теплоносителя может быть слишком низкой для того, что обеспечить тепло в квартирах. Многое зависит и от энергоэффективности в самом доме, утеплено ли здание по периметру, утеплены ли трубы, крыши, подвалы и тому подобное.

Еще одна проблема – удары по объектам тепловой генерации. Россия атакует не только объекты генерации и распределения электроэнергии. Например, в ночь с 12 на 13 января атаковали 15 объектов, в том числе ТЭЦ и ТЭС. Несмотря на это, в системе теплоснабжения работает 17,5 тыс. котельных.

Худший сценарий: Россия активно атакует энергетику во время самых больших морозов

Николай Колесник, заместитель министра энергетики, говорит: "Враг пошел ва-банк". Россия бьет по энергетике и ракетами, и ударными дронами. При этом в первую очередь атаки нацелены на киевскую энергосистему. "Последствия достаточно сложные. Погода достаточно суровая, что тоже влияет на точечные обесточивания. В большинстве областей действуют графики почасовых отключений. Вынужденно применены достаточно жесткие ограничения для того, чтобы можно было сбалансировать энергосистему", – рассказал заместитель министра.

Никаких прогнозов относительно сроков возобновления энергопотребления и прогнозов по продолжительности отключений в министерстве не дают. Атаки продолжаются. "Укрэнерго" должно довести до поставщиков информацию об ограничениях, украинцы же узнают о графиках (или продолжении аварийных отключений) от своих распределительных компаний.

"Самая сложная ситуация в г. Киеве. Ранее обнародованные графики пока не действуют, действуют аварийные графики. Аварийно-восстановительные работы будут происходить круглосуточно. Ситуация достаточно сложная, и сейчас никаких прогнозов мы давать не можем", – добавил Колесник.

Россия не просто так возобновила активные атаки объектов энергетики именно во время значительного похолодания. Враг воспользовался ростом потребления и именно в период пиковой нагрузки на энергосистему нанес многочисленные удары по объектам генерации и распределения тока. Атаки происходят каждые пять дней (это вдвое чаще, чем было в декабре).

Это привело к длительному обесточиванию целого ряда районов. Настоящий блэкаут пережили одесситы, в некоторых многоэтажках света не было около семи дней. Сейчас враг активно бьет по Киеву. Электроэнергии не хватает даже на объекты критической инфраструктуры в столице.

Никакой военной цели у таких атак нет. Цель России – создать гуманитарную катастрофу, оставив украинцев без отопления и электроэнергии во время максимальных морозов. Именно сейчас Украина переживает худший сценарий развития событий.

Энергетики до начала отопительного сезона разработали целый ряд возможных сценариев развития ситуации. Они менялись в основном от двух переменных: погоды и интенсивности атак со стороны РФ. Сейчас совпали оба фактора: сильные морозы и интенсивные атаки.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, до 17 января в столице ночью ожидается 14-17 градусов мороза, днем около 10 градусов мороза. Энергетики предупреждали: если такая температура продержится не менее десяти дней, придется столкнуться со значительным дефицитом.

"Враг увеличивает интенсивность ударов не только по прифронтовым, но и по основным городам, городам-миллионникам. Мы понимаем, что эта интенсивность свидетельствует о том, что, исходя из температурного режима, враг пытается добиться социальной дестабилизации", – говорят в Минэнерго.

Однако эта зима пройдет, так же как и предыдущие. Энергетики возобновят энергоснабжение, и уже вскоре наступит период, когда электроэнергию будут отключать только в период пиковой нагрузки и не ежедневно. Однако это не значит, что стоит расслабиться и ждать, когда станет лучше. Каждая семья должна продумать сценарий на случай длительного отсутствия тепла и электроэнергии: приготовить одну комнату в квартире, в которой можно максимально сохранять тепло, узнать, где находится ближайший пункт несокрушимости, в котором можно будет зарядить гаджеты, зарядную станцию.