Украинцам будут отключать электроэнергию и после войны: сколько лет будут длиться графики

Россия нанесла объектам украинской энергосистемы критические повреждения. Поэтому украинцам придется еще минимум три года жить в условиях графиков отключений электроэнергии – подачу света будут ограничивать во время пиковых нагрузок летом и зимой.

Об этом, как сообщает Telegraf, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В то же время он прогнозирует, что уже в апреле-мае ограничения могут быть вообще отменены.

Эксперт пояснил, что в последнее время графики отключений начали ослабляться благодаря восстановлению генерации и электросетей. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря:

работе украинской ПВО , которая сделала российские атаки менее массированными и менее эффективными;

, которая сделала российские атаки менее массированными и менее эффективными; потеплению, из-за которого потребление электроэнергии естественно уменьшилось.

Это свидетельствует не только о стабилизации, но и о постепенном улучшении ситуации. Впрочем, устойчивостьтаких улучшений, по словам Харченко, зависит от нескольких факторов:

работы ПВО – а она зависит от наличия ракет;

погоды – резкое похолодание может осложнить ситуацию;

наличия средств и оборудования для восстановления электростанций и сетей.

По оценкам экспертов, каждый градус мороза добавляет примерно 180 МВт дополнительной потребности в энергосистеме. Но Украине существенно помогает импорт электроэнергии, который покрывает около 12-15% потребления. А после изменения административных ценовых ограничений появилась возможность покупать электроэнергию из Европы по рыночным условиям.

Что касается ресурсов для собственной генерации, то Украина имеет достаточно газа и угля, и, кроме того, в стране начинается паводковый период, когда активно работают ГЭС. Хотя сейчас многие объекты генерации находятся в процессе восстановления и работают параллельно с ремонтами отдельных элементов.

Ситуация весной будет зависеть от того, как удастся отражать атаки.

"Вероятно, система перейдет к прогнозируемым графикам отключений, которые постепенно будут улучшаться. Теоретически в апреле-мае можно обойтись без ограничений, но гарантировать это невозможно", – пояснил эксперт и добавил, что отключения будут продолжаться "в зимние и летние месяцы, то есть в периоды пикового потребления, как минимум еще три года".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжаются проверки облэнерго из-за жалоб на несправедливые графики отключения электроэнергии. В частности, оказалось, что на некоторых подстанциях "Винницаоблэнерго" персонал не полностью выполнял команды диспетчера, из-за чего часть потребителей оставалась со светом вне графика, а электроэнергия распределялась неравномерно.

