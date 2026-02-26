Украинцам будут отключать электроэнергию и после войны: сколько лет будут длиться графики
Россия нанесла объектам украинской энергосистемы критические повреждения. Поэтому украинцам придется еще минимум три года жить в условиях графиков отключений электроэнергии – подачу света будут ограничивать во время пиковых нагрузок летом и зимой.
Об этом, как сообщает Telegraf, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В то же время он прогнозирует, что уже в апреле-мае ограничения могут быть вообще отменены.
Эксперт пояснил, что в последнее время графики отключений начали ослабляться благодаря восстановлению генерации и электросетей. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря:
- работе украинской ПВО, которая сделала российские атаки менее массированными и менее эффективными;
- потеплению, из-за которого потребление электроэнергии естественно уменьшилось.
Это свидетельствует не только о стабилизации, но и о постепенном улучшении ситуации. Впрочем, устойчивостьтаких улучшений, по словам Харченко, зависит от нескольких факторов:
- работы ПВО – а она зависит от наличия ракет;
- погоды – резкое похолодание может осложнить ситуацию;
- наличия средств и оборудования для восстановления электростанций и сетей.
По оценкам экспертов, каждый градус мороза добавляет примерно 180 МВт дополнительной потребности в энергосистеме. Но Украине существенно помогает импорт электроэнергии, который покрывает около 12-15% потребления. А после изменения административных ценовых ограничений появилась возможность покупать электроэнергию из Европы по рыночным условиям.
Что касается ресурсов для собственной генерации, то Украина имеет достаточно газа и угля, и, кроме того, в стране начинается паводковый период, когда активно работают ГЭС. Хотя сейчас многие объекты генерации находятся в процессе восстановления и работают параллельно с ремонтами отдельных элементов.
Ситуация весной будет зависеть от того, как удастся отражать атаки.
"Вероятно, система перейдет к прогнозируемым графикам отключений, которые постепенно будут улучшаться. Теоретически в апреле-мае можно обойтись без ограничений, но гарантировать это невозможно", – пояснил эксперт и добавил, что отключения будут продолжаться "в зимние и летние месяцы, то есть в периоды пикового потребления, как минимум еще три года".
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжаются проверки облэнерго из-за жалоб на несправедливые графики отключения электроэнергии. В частности, оказалось, что на некоторых подстанциях "Винницаоблэнерго" персонал не полностью выполнял команды диспетчера, из-за чего часть потребителей оставалась со светом вне графика, а электроэнергия распределялась неравномерно.
