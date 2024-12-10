Платежки за газ пересчитают всем украинцам: кому через несколько недель придется платить больше за доставку

Всем украинцам с 1 января пересчитают плату за доставку газа. Сам тариф не изменится, однако суммы в платежках изменятся. Так, при перерасчете будут учитывать новый период (газовий год 2023/2024). В результате те, кто увеличил потребления газа, с начала года будут платить за доставку больше.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине платят за доставку того объема газа, который израсходовали за предыдущий газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Сейчас украинцы платят, исходя из того объема, который они использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будут платить в зависимости от объемов потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го.

Важно, чтобы украинцы подавали показания газовых счетчиков вовремя. Иначе газовщики используют усредненные показатели, которые могут быть выше объемов фактического потребления. Рассмотрим один из примеров. Если за газовый год 2022/2023 в Киевской области вы потребили 1100 кубометров газа, то сейчас должны платить ежемесячно 163,9 грн (т.е. за 91,6 кубометра газа).

Если с октября прошлого года по конец сентября этого года вы потребили, например, 1300 кубометров, то с 1 января 2025-го ежемесячно придется платить 193,7 грн (то есть уже за 108,3 куб. м). Так, объем потребления за газовый год делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф для конкретного города – это и есть размер ежемесячного платежа.

При этом имеется минимальный объем. Если у вас есть только газовая плита, то за год вам насчитают не менее 39 кубов доставки газа. Даже если вы вообще не потребляли газ. Если у вас есть газовый бойлер, то минимальный объем потребления составляет уже 126 кубов, а с отоплением – 314 кубометров.

Почему тарифы разные и так сильно отличаются?

В Черновицкой области за доставку кубометра газа придется платить 2,388 грн. Если в среднем вы потребляете 200 кубов, то ежемесячная плата будет составлять 477,6 грн. Но это только в том случае, если вы живете в Черновицкой области. За доставку такого же объема газа жителю Киева придется платить гораздо меньше.

В столице тариф на доставку составляет всего 0,384 грн. То есть за 200 кубов придется платить ежемесячно всего 76,8 грн. Это в 6,2 раза меньше, чем заплатит житель Черновицкой области.

"Плата за распределение газа используется на обслуживание и содержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газопроводов на должном уровне. Кроме того, "Винницагаз" инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей", – объясняют тариф на доставку в "Винницагазе". Кстати, в Виннице один из самых высоких тарифов.

Чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в самом густонаселенном Киеве наиболее низкий тариф на доставку голубого топлива в Украине. Меньше двух гривен за куб также платят в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях. В других регионах платят более 2 гривен за куб.

Как ранее писал OBOZ.UA, графики отключения света в Украине применяются по причине сложной ситуации в энергетике из-за обстрелов Россией гражданской энергетической инфраструктуры. Отмена же этих графиков зависит от ситуации с безопасностью для ремонтных бригад.

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