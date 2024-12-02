Отмена графиков отключений света: украинцам назвали условие

Графики отключения света в Украине применяются по причине сложной ситуации в энергетики из-за обстрелов Россией гражданской энергетической инфраструктуры. Отмена же этих графиков зависит от ситуации с безопасностью для ремонтных бригад.

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Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Он отметил: ремонтные работы продолжаются круглосуточно и без выходных.

"Ситуация сложная из-за обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры. Это единственная причина, почему на сегодня энергетикам необходимо применять графики почасовых отключений электроэнергии. ... Эти графики исходят фактически из сетевых ограничений. Ситуация разная ... мы можем видеть по графикам, что они сокращается – потому что идет восстановление", – сказал Колескник.

Он признал: отмена графиков зависит от того, как быстро будут устранены повреждения оборудования. А на это влияет ситуация с безопасностью.

"Мы видим, что враг продолжает обстрелы. ... В прифронтовых областях – Харьковская, Сумская, Херсонская, Черниговская – ремонтные работы осложнены вопросом безопасности, тревогами. Там есть отдельный вопрос восстановления линий электропередач, ведь есть большая интенсивность обстрелов", – признал замминистра.

В то же время, отметил он, с 1 декабря в Украине действует решение о доступном импорте электроэнергии. Сделано это было для того, чтобы использовать на коммерческой основе 2,1 ГВт встроенной мощности в качестве дополнительного ресурса.

"Правительство приняло решение по уменьшению порога до 60% собственного потребления для промышленных предприятий. То есть когда промышленное предприятие покупает 60% своего потребления по импорту, к нему не применяются графики почасовых отключений. Это позволяет бизнесу работать, а также помогает сбалансировать энергосистему дополнительным электричеством по импортной мощности", – объяснил Колесник.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отключения света в Украине будут продолжаться всю зиму, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления. Стабилизация энергосистемы требует до 4 недель при отсутствии новых атак.

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