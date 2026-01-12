Озвучен тариф на свет в Украине с 1 февраля: сколько будет стоить 1 кВт*ч

Ныне в тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – т.е., в феврале, марте и, собственно, апреле. После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

Видео дня

Сама же цена закреплена соответствующим решением правительства. Согласно ему, действие механизма возложения специальных обязанностей ("ПСО") на участников рынка до указанной даты.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в документе.

Вместе с тем, время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается.

Тем не менее, говорится в публикации OBOZ.UA, Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в этом году. Так, по ожиданиям, стоимость электроэнергии, может вырасти:

В 2026-м ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч.

В 2027-м – до 5,22-6,2 грн за кВт*ч.

В 2028-м – до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Впрочем, стоит помнить, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, пока не известно. Более того, прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, следует помнить, что первые 2-5 минут после возвращения света являются самыми критическими для энергосистемы, ведь одновременный запуск приборов создает пиковую нагрузку. Поэтому украинцам советуют использовать фен, утюг и чайник поочередно и отложить использование мощных приборов на 20-30 минут – это поможет избежать аварий и сохранить стабильное электроснабжение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!