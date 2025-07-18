Украинцам рассказали о повышении тарифов на свет: стоит ли ожидать

Украина нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии – ведь он испытывает огромные проблемы. Тем не менее, в экспертной среде считают, что даже в таких условиях нет смысла повышать тарифы – "ни экономического, ни какого-либо другого".

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил:

Для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы .

. Однако "это не означает роста цен – это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству".

"Случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет, я не вижу ни политической, ни, что гораздо хуже, умственной готовности украинского правительства проводить такую реформу", – сказал Харченко.

При этом он подчеркнул: несмотря на настойчивые советы Украине провести энергетическую реформу со стороны партнеров, в ближайшее время этого не произойдет. По крайней мере, спрогнозировал Харченко, до окончания войны.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения. ... Не понимаю смысла ни поднимать вопрос именно о росте тарифов", – резюмировал Харченко.

Каким будет тариф на свет с 1 сентября

В настоящее же время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

Решение правительства закреплено постановлением № 480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, юристы советуют хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь эти документы помогут решить возможные споры с поставщиками коммунальных услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!