Тариф на электроэнергию в Украине с января: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине с января 2026-го стоимость электроэнергии не изменится. Население будет платить за каждый кВт*ч 4,32 грн (такой же тариф действовал и в декабре).

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Таким образом, те украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, смогут с 1 октября 2025-го до 30 апреля 2026-го платить за нее по следующим тарифам:

на объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

за кВт*ч, на объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 30 апреля 2026-го.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Тариф на электроэнергию: для повышения цены нужно решение правительства

Стоимость электроэнергии не ограничена мораторием. Поэтому ее можно повышать, когда соответствующее решение примет правительство. И это уже делали во время войны. Если украинцы до 1 июня 2024-го платили за ток от 2,64 грн за кВт*ч (в зависимости от объемов), то сейчас кВт*ч стоит уже 4,32 грн.

Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в следующем году. Так, стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч;

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Отметим, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, пока не известно. При этом прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

