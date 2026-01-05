Тысячи приборов стартуют одновременно: украинцам рассказали, какую технику запрещено включать после возвращения света

Первые 2-5 минут после возвращения света являются критическими для энергосистемы, ведь одновременный запуск приборов создает пиковую нагрузку. Украинцам советуют включать технику постепенно и отложить использование мощных приборов на 20-30 минут, можно избежать аварий и сохранить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщает Минэнерго. В первые 2-5 минут после восстановления электроснабжения на сеть приходится максимальная нагрузка. Сотни тысяч, а иногда и миллионы электроприборов включаются одновременно – холодильники, бойлеры, обогреватели, электроплиты, стиральные машины.

В момент запуска каждый из этих приборов потребляет в 2-3 раза больше электроэнергии, чем во время обычной работы. Такой резкий "удар волной" по сети может вызвать колебания напряжения, перегрузки трансформаторов и даже повторные аварийные отключения. Именно поэтому энергетики постоянно призывают потребителей не включать все сразу.

Одновременное включение энергоемкой техники – бойлеров, электрочайников, утюгов, фенов, электроплит создает пиковую нагрузку, к которой сеть может быть не готова. Последствия могут быть серьезными:

повторное аварийное отключение света в доме или районе;

повреждение бытовой техники и чувствительной электроники из-за перепадов напряжения;

дополнительная нагрузка на энергосистему, которая и без того работает в сложных условиях.

Именно поэтому специалисты советуют заранее отсоединять от сети мощные приборы во время отключений, а после подачи света подключать их постепенно. В первые минуты после появления электроэнергии рекомендуется не включать или отложить запуск таких приборов:

бойлеры;

стиральные и посудомоечные машины;

электрические кухонные плиты и духовки;

электрочайники;

обогреватели;

насосы, помповые станции, оборудование с электродвигателями.

Особенно это касается приборов с мощными двигателями, их советуют не запускать 20-30 минут, пока нагрузка в сети не стабилизируется. Энергетики отдельно обращаются к владельцам офисных зданий, магазинов, ресторанов и торговых центров.

В период восстановления электроснабжения просят воздержаться от использования наружного освещения, которое создает значительную нагрузку на сеть и может стать причиной аварий на подстанциях. Чтобы помочь энергосистеме и защитить собственную технику, следует придерживаться простых правил:

включайте приборы постепенно, без спешки;

сначала подключайте освещение и зарядные устройства для гаджетов;

мощную технику запускайте через 20-30 минут после стабилизации напряжения;

после стабилизации напряжения; используйте энергоемкие приборы по очереди, а не одновременно;

помните, что экономное потребление – это вклад в стабильность электроснабжения для всех.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

