От кирпича на газу можно задохнуться, а от кастрюли с водой еще больше замерзнуть: OBOZ.UA узнал, как популярные лайфхаки для обогрева угрожают жизни

Массированные российские удары по украинской энергосистеме привели к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране. А с ними и к тому, что тысячи семей фактически оказались отрезанными от тепла. И чем дольше из-за повреждения энергообъектов дома украинцев остаются холодными, тем популярнее становятся различные лайфхаки по обогреву квартир и домов. В частности, в сети активно гуляют советы, как обогревать жилье кирпичом, кастрюлями с водой и свечами.

Параллельно появляются новости о пожарах и взрывах в домах в результате того, что люди решили согреться с помощью газовой духовки. Или отравились угарным газом, поставив на балконе генератор.

OBOZ.UA собрал самые популярные альтернативные способы обогрева домов и узнал, насколько они безопасны, эффективны и соответствуют здравому смыслу. А также как на самом деле можно нагреться и при этом и остаться живым, и никому не навредить.

Лайфхаки из интернета об обогреве: действительно ли можно нагреться и безопасно ли это

В целом способов "виртуозно" обогреть дом множество. И направлены они прежде всего,на жителей многоквартирных домов – поскольку тем, кто живет в частном секторе, естественно, проще: печь или камин на дровах либо же генератор на безопасном расстоянии во дворе решают если не все проблемы, то существенную их часть.

Обогрев с помощью кирпича

Наверное, самым известным из таких способов в последние годы стал обогрев с помощью кирпича. Для этого на газовую плиту кладут кирпич, хорошо его разогревают, затем выключают газ и греются теплом, которое он отдает.

Тем не менее в экспертной среде констатируют: эффективность этого крайне низкая. А если уж и выбирать способ "нагреть что-то, а потом греться самому", то лучше использовать обычную грелку.

"С энергетической точки зрения, это нонсенс – ведь это просто способ перенести какое-то минимальное тепло от газовой платы в комнату. В то же время коэффициент полезного действия использования газа – на уровне 5%. Остальное же использованное топливо просто "вылетит в трубу", – рассказал OBOZ.UA исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк.

В свою очередь глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин отметил: обогрев кирпичом не только неэффективен, но и опасен.

При переносе такого "девайса" в другую комнату можно получить ожоги .

. Из-за отсутствия четкого понимания, когда кирпич надо перестать разогревать (как ни крути, а соответствующих индикаторов его конструкция не предусматривает), существует большая вероятность отравления угарным газом, который может накопиться из-за длительного использования открытого огня в закрытом помещении.

"А вот грелка дольше будет держать температуру. А еще она безопаснее и использовать ее дешевле", – констатировал эксперт.

Горшки над свечой

Несколько керамических горшков вставляют один в один. В некоторых вариантах их фиксируют болтами с гайками, размещенными между горшками. Конструкцию устанавливают над зажженными свечами: предполагается, что пламя нагревает керамику, а та аккумулирует тепло и постепенно отдает его в помещение.

Однако, как и в случае с кирпичом, этот способ считается опасным. Ведь, объясняет Павлюк, из-за неполного сгорания будет образовываться все тот же угарный газ.

"Отравиться вряд ли удастся. Но надышаться им вполне можно", – отмечает он.

Полноценно обогреться, констатирует эксперт, используя свечу, вряд ли удастся. Поскольку "не существует умножителя энергии, основанного на свечах".

"Разве что над горшком руки держать, чтобы погреться", – констатирует, со своей стороны, Литвин.

Он поясняет: при горении свеча выделяет в разы меньше тепла, чем требуется для компенсации теплопотери человеческого тела. Соответственно, "нельзя нагреться меньшим количеством энергии, чем ее было потрачено".

Пар из кастрюль

На плиту ставят кастрюли с водой, доводят до кипения, после чего уменьшают огонь так, чтобы вода кипела едва заметно и выделяла пар, который обогревает помещение. Другой вариант – плавно доводить воду до появления пара.

Впрочем, отмечает Литвин, вреда от такого обогрева больше, чем пользы. Дело в том, что вместе с теплом воздух насыщается влагой. А это делает ощущение холода еще сильнее.

Кроме того, отмечает эксперт, увеличенная влажность может привести к появлению плесени, а также конденсата на окнах, что лишь усилит влажность.

"Пар "залегает" в стены. Соответственно, в стенах растет теплопроводность – и тогда возникает еще большая потеря тепла. Поэтому просто нагреть две бутылки воды и положить себе под одеяло будет иметь гораздо лучший эффект", – замечает Павлюк.

Газовая духовка

Еще один распространенный способ, который уже можно назвать чуть ли не классическим – обогрев с помощью газовой духовой печи. Это когда включают духовку и открывают дверцу для выхода тепла в комнату. Однако делать так настолько опасно, что даже недопустимо.

"По правилам пользования газовыми приборами духовка должна быть закрытой. Использование ее для обогрева – это нонсенс. Ведь риск надышаться угарным газом – огромный", – предостерег Павлюк.

Не менее недопустимы попытки нагреться с помощью самой газовой плиты – просто включив и зажигая все конфорки или часть их.

"Неполное сгорание газа приводит к образованию угарного газа. Плюс большая опасность, что огонь погаснет, а газ продолжит вытекать, что может привести к трагическим последствиям – вспомните новости о взрывах газа в квартирах", – акцентировал Литвин.

Кроме того, отмечают эксперты, использовать газовую плиту для обогрева не только опасно, но и непрактично. Поскольку, чтобы не надышаться и не отравиться угарным газом, придется открывать форточку – для проветривания и насыщения комнаты кислородом.

"Холодный воздух зайдет, а теплый выйдет. И вы ничего не нагреете", – констатировал Литвин.

Спиртовка

А вот обогрев с помощью спиртовки – горелки, работающей на спирте, по мнению экспертов, относительно допустим. Однако именно "относительно" – ведь этот прибор предназначен прежде всего для подогрева пищи.

"Это не то чтобы полностью безопасно, но плюс-минус рабочий вариант. Однако использовать этот прибор следует очень недолго. И обязательно проветривать комнату", – отмечает Литвин.

В свою очередь Павлюк подчеркивает: при использовании спиртовку надо поставить на невоспламеняющуюся поверхность. И обязательно следить, чтобы из горелки не вытекло горючее.

"Но использование любого средства обогрева или отопления, или нагрева, не предусмотренного конструкцией дома, влечет за собой риск пожара", – подчеркнул он.

Генератор на балконе

Казалось бы, здесь все очевидно – но, оказывается, не для всех. Новости о трагических случаях из-за установки на балконах генераторов – нередки, что свидетельствует о том, что, пытаясь согреться, украинцы решаются на такие далекие от здравого смысла опасные шаги.

"Это нормативно запрещено. Так вы рискуете угореть – где-то откроете форточку или окно, и угарный газ проникнет в комнату. А поскольку он не имеет ни цвета, ни запаха, вы этого проникновения просто не заметите", – объясняет Литвин.

Другая опасность установки генератора на балконе – потенциальная утечка топлива. Вероятность которой, отмечает Павлюк, усиливается от использования прибора в условиях низких температур.

"Не просто же так говорят, что генераторы надо ставить подальше от дома. Потому что если треснет шланг, горючее вытечет на глушитель – и вы получите пожар. А получить пожар с бензиновым генератором – это однозначно сжечь дом", – констатирует эксперт.

Какие приборы рекомендуют установить дома украинцам

Почему же люди подвергают себя опасности, согревая дома опасными способами? Ответ прост и, к сожалению, печален: чтобы не замерзнуть в холодных домах, где порой ни света, ни тепла может не быть по несколько дней.

"Люди в отчаянии. И когда им очень холодно, они будут делать всевозможные безумные вещи, чтобы согреться", – признает Павлюк.

Тем не менее забывать о безопасности не стоит при любых условиях. Ведь тепло рано или поздно дадут, а вот сожженное жилье, подорванное здоровье или потерянная жизнь возврату не подлежат.

Поэтому эксперты советуют украинцам установить в своих домах сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. По словам Литвина, "если вы уже что-то такое задумали, то купите прибор, который сработает, когда что-то пойдет не так".

Принцип работы сигнализатора газа заключается в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности, чтобы избежать взрыва или отравления", – объяснили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Еще один необходимый прибор – датчик (или детектор) угарного газа. Это прибор, который обнаруживает наличие угарного газа в воздухе и сигнализирует о его повышенной концентрации, чтобы предотвратить отравление.

"Желательно, чтобы детекторы были сертифицированы. И очень желательно, чтобы они имели питание от батарейки и могли работать при отключениях света", – отметил Литвин.

Он посоветовал покупать такие приборы в "магазинах, которые занимаются пожарными сигнализациями". То есть специализированных и проверенных заведениях, где риск приобрести некачественную вещь будет гораздо меньше, чем на маркетплейсах.

Кроме того, отмечает Павлюк, необходимо иметь огнетушитель. На случай, если очевидная, но проигнорированная опасность станет реальной.

"Вы должны иметь датчик угарного газа, сигнализатор газа и огнетушитель. Это три базовые вещи", – констатировал эксперт.

Как безопасно утеплить жилье

Существуют способы сделать дом теплее, не подвергая при этом опасности ни себя, ни близких, ни соседей. Конечно, это не заменит полноценного отопления, однако уменьшение теплопотерь сделает пребывание в доме гораздо комфортнее.

Прежде всего, советуют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:

вложить в рамы уплотнитель;

стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;

при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратиться к специалистам для настройки;

наклеить на стекла окон теплосберегающую пленку;

если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.

Кроме того, необходимо утеплить места между дверью и стеной. А также обратить внимание на стены: если есть промерзающая, изолировать ее. Сделать это можно с помощью:

пенополистирольных листов;

гипсокартона.

Также специалисты советуют обработать окна в подъезде утеплителем или силиконовым герметиком. А еще – утеплить фасад дома и его крышу.