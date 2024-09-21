Надо сделать в каждой квартире: как украинцам подготовиться к отоплению и что уже нужно проверить

Украинцам перед началом отопительного сезона нужно пройти подготовку. Речь идет об утеплении, проверке оборудования и поиске альтенативных источников тепловой энергии.

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О том, какие советы следует придерживаться и что уже стоит сделать каждому, читайте в материале OBOZ.UA.

Что советуют энергетики

Список советов опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Да, первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери.

Определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

для обогрева на случай чрезвычайной ситуации. Вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас есть индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла.

Отдельный этап подготовки касается батарей. "Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями", – отмечают в материалах.

Проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Произведите техническое обслуживание кондиционера и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах.

и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах. Попробуйте вместе с соседями об утеплении подъезда и дома. Проследите за сохранением тепла в подъездах, подвалах и чердаках. Трубопроводы должны быть утеплены. Все окна и двери должны плотно закрываться.

"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – отмечают в ведомстве.

Что советуют в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности

Госагентство по вопросам энергоэффективности на своем сайте опубликовало перечень советов, которые помогут подготовиться к зиме. Они помогут эффективно использовать тепловую энергию.

Утепление ограждающих конструкций. Оградительные конструкции – это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. Используйте для их утепления материалы, такие как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления.

Утепление открывающихся конструкций. Это окна, форточки, двери, балконы. Устанавливайте двухкамерные стеклопакеты в окна и балконы. Когда будете заменять входную дверь, подгоняйте ее по размеру и утепляйте все стыки. Старую дверь можно использовать как дополнительную (двойную дверь), если это конструктивно возможно.

Установка индивидуальных (модульных) тепловых пунктов с регулированием количества подаваемого теплоносителя. После качественных утеплительных работ может оказаться, что вам просто не нужно количество тепла, которое поставляет централизованная сеть. И потому вы снова будете выпускать тепло наружу, но теперь не через сквозняки, а через открытые окна. Эту проблему поможет решить установку термостатического вентиля на радиатор, который позволит контролировать температуру в доме, квартире или отдельной комнате.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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