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Надо сделать в каждой квартире: как украинцам подготовиться к отоплению и что уже нужно проверить

Александр Литвин
Коммуналка
2 минуты
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Как подготовиться к отопительному сезону

Украинцам перед началом отопительного сезона нужно пройти подготовку. Речь идет об утеплении, проверке оборудования и поиске альтенативных источников тепловой энергии.

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О том, какие советы следует придерживаться и что уже стоит сделать каждому, читайте в материале OBOZ.UA.

Что советуют энергетики

Список советов опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Да, первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

  • Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери.
  • Определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
  • Вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас есть индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла.
  • Отдельный этап подготовки касается батарей. "Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями", – отмечают в материалах.
  • Проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Произведите техническое обслуживание кондиционера и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах.
  • Попробуйте вместе с соседями об утеплении подъезда и дома. Проследите за сохранением тепла в подъездах, подвалах и чердаках. Трубопроводы должны быть утеплены. Все окна и двери должны плотно закрываться.

"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – отмечают в ведомстве.

Что советуют в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности

Госагентство по вопросам энергоэффективности на своем сайте опубликовало перечень советов, которые помогут подготовиться к зиме. Они помогут эффективно использовать тепловую энергию.

Утепление ограждающих конструкций. Оградительные конструкции – это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. Используйте для их утепления материалы, такие как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления.

Утепление открывающихся конструкций. Это окна, форточки, двери, балконы. Устанавливайте двухкамерные стеклопакеты в окна и балконы. Когда будете заменять входную дверь, подгоняйте ее по размеру и утепляйте все стыки. Старую дверь можно использовать как дополнительную (двойную дверь), если это конструктивно возможно.

Установка индивидуальных (модульных) тепловых пунктов с регулированием количества подаваемого теплоносителя. После качественных утеплительных работ может оказаться, что вам просто не нужно количество тепла, которое поставляет централизованная сеть. И потому вы снова будете выпускать тепло наружу, но теперь не через сквозняки, а через открытые окна. Эту проблему поможет решить установку термостатического вентиля на радиатор, который позволит контролировать температуру в доме, квартире или отдельной комнате. 

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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