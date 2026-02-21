Каждый регион готовит план энергетической стойкости: Свириденко рассказала о подготовке к следующему отопительному сезону

Правительство Украины поручило областным военным администрациям разработать и подать региональные "планы энергетической устойчивости" с четкими шагами их реализации. Такие планы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону каждая ОВА должна готовить самостоятельно, но в контакте с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими ответственными структурами.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Следующей задачей она определила "синхронизацию региональных планов с возможностями государства" и обеспечение их своевременной реализации.

"У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме", – объяснила руководительница украинского правительства.

Что должны сделать на местах

В частности, каждая область должна:

определить перечень объектов критической инфраструктуры, требующих первоочередной защиты и автономного питания;

составить пошаговый план со сроками его выполнения (до начала отопительного сезона);

определить потребность в оборудовании и финансировании работ;

определить необходимые ресурсы для реализации плана.

Что должно быть в планах

Правительство не предоставляет схемы такого плана, оставляя его на усмотрение местных властей. Но ключевые элементы планов энергетической устойчивости областей определены и так или иначе должны фигурировать в документах.

В частности, главными пунктами такого документа определены:

защита объектов критической инфраструктуры.

развитие распределенной генерации.

альтернативные источники питания для критической инфраструктуры.

распределенная тепловая генерация.

Что предшествовало

Напомним, что о распределении тепловой и электрической генерации, отказ от централизованного тепло- и электроснабжения президент Украины говорил еще в 2023 году, после первых спланированных атак российских агрессоров именно по критической инфраструктуре городов страны. Уже тогда соответствующие задачи буди поставлены правительству Дениса Шмыгаля.

В 2024 году правительству также давали поручение немедленно начинать программы по энергогенерации, децентрализации энергетики и увеличению мощностей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент пообещал, что опыт местных властей Украины, которые эффективно ликвидируют последствия обстрелов страны-агрессора, будет распространен на все регионы страны. Речь идет прежде всего о ликвидации последствий вражеских ударов по указанной критической инфраструктуре городов – по отоплению, водо- и электроснабжению.

