'Правительство получило четкую задачу': Зеленский рассказал о шагах по укреплению украинской энергетики. Видео

Кабинет министров Украины получил задачу разработать ряд решений по реформе системы энергоснабжения в стране для предотвращения блекаутов. Уже в ближайшее время исполнительная власть должна отчитаться по поводу этой задачи.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей Украины. Глава государства подчеркнул, что правительство "должно подробно представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, громады, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества".

"Правительство Украины получило четкую задачу, а именно: разработать пакет решений, чтобы наши люди – все украинские громады, украинские компании – могли пройти эту ситуацию и обеспечить реальную возможность для себя получать энергию, несмотря на российский террор", – отметил президент.

В свою очередь Зеленский надеется получить от Конгресса "общие приоритеты в коммуникации с партнерами" – то есть, что именно должно быть обязательно в новых пакетах поддержки Украины в ближайшие месяцы.

По его словам, в этом контексте первый пункт, над которым работает команда президента, – "это усиление ПВО в нашем государстве".

"Сегодня в Украине заработала новая система. Спасибо нашим немецким партнерам! И отдельно получили усиление от США. Уверен, что саммит НАТО также даст нам соответствующие результаты. Вдвое должны усилить нашу ПВО в течение лета", – уверен президент.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера Зеленский по этому поводу рассказывал о подготовке в правительстве соответствующих программ для "создания новой децентрализованной генерации". При этом в Минэнерго намекнули на "ряд решений правительства для упрощения регуляторных процедур и стимулирования установления домохозяйствами и бизнесом дополнительных мощностей генерации, в частности солнечных электростанций".

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