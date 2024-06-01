Графики отключения света на 2 июня: где и когда может не быть электроэнергии

В воскресенье, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Эти ограничения будут относиться как к бытовым, так и к промышленным потребителям.

Об этом сообщает "Укрэнерго". При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, в ночь на 1 июня Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Сначала агрессор запустил БПЛА, а позже стало известно о запуске ракет с самолетов Ту-95МС и "Калибров".

Министр энергетики Герман Галущенко утром подтвердил попадание по объектам энергетики в Запорожье, Днепропетровщине, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской области.

Федоров сообщил о прилете в энергообъект в Запорожье, там также повреждены десятки жилых домов. Патрульная полиция сообщила, что движение по плотине ДнепроГЭС временно перекрыто.

Также враг атаковал две теплоэлектростанции ДТЭК, из-за чего серьезно повреждено оборудование, и две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго", там есть критические повреждения.

На Днепропетровщине также информировали о прилете, четыре человека ранены.

По Ивано-Франковской области РФ ударила четырьмя ракетами, есть разрушение критической и гражданской инфраструктуры, ранение получил мужчина.

Во Львовской области шесть крылатых ракет прилетели в три объекта критической инфраструктуры. Есть разрушения, пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил, что полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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