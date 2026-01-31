Блэкаута не будет: министр энергетики объяснил, почему произошли массовые отключения, и пообещал возобновить питание за несколько часов

В Украине 31 января, в 10:42, произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к аварийным отключениям в ряде регионов, без питания остался метрополитен в столице. Кроме того, была обесточена часть Молдовы, энергосистема которой связана с украинской.

"Что повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений", – заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Энергетики "Укрэнерго" работают над возобновлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен, заявил Шмыгаль.

Министерство энергетики опубликовало более точный прогноз. "По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов", – говорится в сообщении Минэнерго.

С заявлением выступил также и президент Владимир Зеленский: "Были доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы. Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время".

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

