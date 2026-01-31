Украинцам показали новые графики отключения электроэнергии 31 января: как долго не будет света
В Украине 31 января по всей стране будут применять ограничения потребления электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В то же время в Одессе действуют экстренные графики отключения.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – говорится в заявлении "Укрэнерго".
Киевщина
Графики в Одесской области
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области – продолжаются экстренные отключения.
Графики в Днепропетровской области
В Полтавской области будут отключать пять очередей
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 31 января 2026 года:
- с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.
- с 07:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 4.5 очередей.
- с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 4 очередей.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
