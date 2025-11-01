'Большого предательства не было': экономист рассказал о последствиях встречи Трампа с Си Цзиньпином

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином состоялась в режиме "лайт". Именно поэтому на саммите этих лидеров стороны не поднимали реальных вопросов – по Тайваню, войне в Украине и т.д., – и не получили никаких решений.

Видео дня

Однако именно поэтому и "большой зрадоньки не было", считает экономический эксперт, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Своими мыслями по этому поводу он поделился в эфире OBOZ.TALK.

Встреча в режиме лайт

"Вообще встреча планировалась три с половиной часа, а справились за полтора. Или они чрезвычайно эффективные руководители, или же все осуществлялось в лайт-режиме. Смотрите, самый больной вопрос и для Китая, и для Соединенных Штатов Америки – вопрос Тайваня – не поднимался совсем. Вопрос украинско-российской войны, то что нас очень сильно волнует, поднимался, но только в разрезе констатации проблемы", – отметил он.

По его убеждению, во время этих переговоров и Китай, и США намеренно "обошли все сложные вопросы" и "ни о чем новом не договорились абсолютно". А все прозвучавшие заявления фактически лишь подтвердили предыдущие договоренности, которые были достигнуты между министром финансов США и министром торговли Китая.

"Формально есть небольшое согласие со стороны Китая пустить к себе на рынок генномодифицированную сою (мощно хлопают в ладоши американские аграрии). Есть для Китая уменьшение пошлин на американском рынке – очень небольшое, всего на 10%. Есть формальная, небольшая лазейка для экспорта редкоземельных металлов", – перечислил Олег Владимирович "достижения" этих переговоров.

Плюсы и минусы

"То есть, каких-то прорывов так и не было. Но с другой стороны, какой-то "большой зрадоньки" также не было", – констатировал эксперт.

По его убеждению, "хорошо, что из-за этой встречи ничего не обвалилось, но плохо, что ничего не решилось". В частности, не решенным вопросом осталась российская нефть.

"Примерно вот такая ситуация: Китай и дальше будет покупать российскую нефть, Америка и дальше будет держать санкции, а возможно, даже их немножечко усилит. Но каких-то серьезных прорывов на этой встрече не произошло", – отметил Олег Пендзин.

Политика на будущее

И вообще такая ситуация не удивительна. Если от экспансивной личности Трампа можно ожидать чего угодно, то с любым китайским политиком все совсем иначе. Как отметил эксперт, взвешенность – основа политики Пекина.

"Китай выстраивает свою политику на десятилетия вперед. Я не скажу, что это плохо или это хорошо – просто констатирую факт. Это особенность построения китайской политической системы. И такой подход к формированию своих национальных интересов предопределяет позицию Китая – страны, которая абсолютно не реагирует на какие-то ситуативные политические раздражители", – пояснил он.

Что предшествовало

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина стала одним из самых ожидаемых дипломатических моментов осени – и не только потому, что это был первый личный разговор двух лидеров с 2019 года. Впервые после возвращения в Белый дом Трамп продемонстрировал, что готов строить с Китаем не только торговую, но и политическую архитектуру нового "прагматичного сосуществования".

Тон переговоров неожиданно мягкий, а риторика – показательно партнерская. И хотя совместного заявления стороны не приняли, уже понятно: оба решили сделать ставку на контролируемую стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя и в Пекине промолчали, президент США Трамп заявил, что обсуждал с главой Китая российско-украинскую войну. По его словам, Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании. Причем Трамп подчеркнул, что на этом этапе Россия и Украина заняты борьбой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!