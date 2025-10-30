Видео дня
"Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать": Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По его словам, Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
Трамп подчеркнул, что на данном этапе Россия и Украина заняты борьбой. Об этом американский президент заявил по итогам переговоров с главой КНР.
Дипломатия ради мира
"Украина выступила очень сильно. Мы долго говорили об Украине с главой Китая. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны заняты борьбой, и иногда нужно позволить им бороться, это безумие. Он поможет нам в отношении Украины", – сказал президент США после встречи с Си.
