'Обменялись мнениями': в Китае прокомментировали переговоры Трампа и Си Цзиньпина, не упомянув об Украине. Видео

В Пекине официально отреагировали на переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. В комментарии представителя МИД Китая Го Цзякуна, обнародованном после встречи, не прозвучало ни одного упоминания о войне в Украине.

Зато акцент сделали на вопросах торговли, безопасности и ядерного разоружения. Заявление Цзякуна публикует OBOZ.UA.

По словам дипломата, стороны договорились поддерживать "регулярный обмен" и уже планируют взаимные визиты – Трамп ожидает поездки в Китай в начале следующего года, а Си Цзиньпина пригласили в США.

Во время переговоров, как отметил Го Цзякун, лидеры обсудили "ключевые экономические и торговые вопросы" и достигли определенного консенсуса по их дальнейшему решению.

Отдельное внимание китайская сторона уделила теме ядерной безопасности. В МИД КНР подчеркнули, что ожидают от Вашингтона соблюдения обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также конкретных шагов для сохранения международной системы нераспространения. Кроме того, Китай призвал США и Южную Корею действовать в интересах мира и стабильности в регионе.

В заявлении также подчеркнуто, что Китай "придерживается курса мирного развития", проводит оборонную политику в сфере национальной безопасности и выступает за "добрососедские отношения" с другими государствами.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с главой Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По его словам, Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен расширить санкционное давление на Россию. В Вашингтоне рассчитывают, что жесткие экономические шаги заставят главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров и обсудить прекращение войны против Украины.

