Украина предложила ЕС помощь с преодолением блекаута: что могут предоставить

Украина предложила Европейскому Союзу (ЕС) помощь в преодолении последствий масштабного блекаута, который произошел 28 апреля. В частности, украинские энергетики готовы поделиться опытом, полученным вследствие атак РФ на энергоинфраструктуру страны.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. "Украина готова помочь в возобновлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе", – заявил он.

Также Галущенко уточнил, что украинские специалисты могут предложить европейским коллегам свой опыт борьбы с отключениями света. "Мы готовы поделились знаниями и опытом, полученными в частности за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру", – отметил министр.

Глава Минэнерго также поблагодарил страны ЕС за поддержку, оказанную Украине. "Всегда готовы оказать помощь", – заверил он европейских партнеров. Как уже заявил оператор электросети Португалии, на полное восстановление электроснабжения в стране может потребоваться неделя.

Как известно, с 2022 года украинская энергосистема является частью ENTSO-E (Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии). Это означает, что передача тока между Украиной и странами ЕС упрощена, возможны технологические перетоки и аварийная помощь.

При этом блекаут в западных странах ЕС не повлиял на энергетику Украины – сейчас страна не импортирует много электроэнергии, кроме того, проблемы в европейской сети произошли на большом расстоянии от нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 28 апреля Испания, Португалия, некоторые районы Франции и Бельгии пострадали от масштабного отключения электроэнергии. В городах остановился транспорт, возник коллапс. Без энергоснабжения остались миллионы людей.

По предварительным данным, причиной инцидента стали проблемы с магистральными линиями электропередачи, соединяющими страны Западной Европы. Отключения затронули ключевые инфраструктурные объекты, включая аэропорты, железную дорогу, метро и телекоммуникационные сети.

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