Зеленский получил письмо с ультиматумом от ЕС: Украина может потерять миллиарды евро

Украина может потерять финансовую поддержку Европейского Союза (ЕС) из-за закона №12414, ограничивающего деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Письмо с соответствующим предупреждением поступило из Брюсселя руководству страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, Еврокомиссия пригрозила приостановить финансирование по макрофинансовой программе Ukraine Facility, если в Украине не прекратят давление на антикоррупционные органы. Причем речь идет не только о запланированных траншах, но и обо всей финансовой помощи в будущем.

Журналисты утверждают, что европейские эксперты также подготовили отдельный подробный отчет с анализом ситуации вокруг антикоррупционных органов в Украине. В документе говорится, что закон №12414, обыски и аресты в НАБУ являются "самой грубой попыткой вмешательства в деятельность антикоррупционной системы Украины" с момента создания государства, что "ставит под сомнение" достижения государства в антикоррупционной сфере. Отчет получили посольства стран ЕС, а также сама Еврокомиссия.

Международные партнеры призывают отклонить скандальный закон

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине в 2024-2027 годах 50 миллиардов евро, которые поступают непосредственно в государственный бюджет Украины. Ранее Аудиторский совет Ukraine Facility, который осуществляет контроль за использованием выделенных средств, в письме к еврокомиссару по вопросам расширения ЕС Марте Кос сообщила, что рекомендовала украинским властям отменить закон №12414.

В Аудиторском совете объяснили свою позицию тем, что принятый законопроект ослабляет способность Украины гарантировать надлежащее финансовое управление и противодействовать коррупции. Таким образом, этот орган фактически поддержал позицию других европейских партнеров, которые оказывают финансовую поддержку Украине.

К тому же эта позиция перекликается с неоднократными призывами Европейской комиссии к Украине по усилению антикоррупционных органов. В частности, Еврокомиссия ранее рекомендовала укрепить независимость и расширить возможности НАБУ и САП.

Украина проваливает выполнение программы и теряет деньги

Четвертый транш в рамках рекордной программы финансирования ЕС Ukraine Facility предоставят в меньшем размере, чем планировалось – вместо 4,5 млрд евро Украина получит 3,05 млрд. Причина – невыполнение трех из 16 запланированных реформ. При этом в дальнейшем ситуация может ухудшиться – из следующего набора "маяков" не выполнены уже пять.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье объяснил, что речь идет о трех "маяках" Еврокомиссии. Они касаются трех направлений:

децентрализация;

закон о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА);

отбор судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Как уже сообщал OBOZ.UA, учитывая реакцию международных партнеров и общества (принятие законопроекта вызвало масштабные протесты), президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду компромиссный проект закона, который должен обеспечить независимость антикоррупционных институтов. Документ также должен гарантировать надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

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