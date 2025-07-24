Отреагировали на скандал с НАБУ и САП: аудиторы по рекордной программе финансирования ЕС для Украины раскрыли свою позицию

Аудиторский совет Ukraine Facility – орган, осуществляющий контроль за использованием средств, выделенных в рамках программы финансирования Ukraine Facility от ЕС на 50 млрд евро, – обнародовал свою позицию относительно скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Совет фактически поддержал позицию других европейских партнеров, оказывающих финансовую поддержку Украине. Также в совете напомнили правительству о ситуации с главой Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Об этом, по данным FinClub, говорится в письме главы аудиторского совета Ukraine Facility Марека Бельки к комиссару Еврокомиссии Марте Кос. Отмечается, что мандат совета предусматривает предоставление рекомендаций в таких случаях.

"Последние события ослабляют способность Украины гарантировать надлежащее финансовое управление и противодействовать коррупции. Соответственно, мы рекомендуем украинской власти отменить закон № 12414 (4555-IX) и уважать результаты независимого отбора председателя БЭБ", – говорится в письме.

Детали

Аудиторский совет выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с принятием Верховной Радой законопроекта № 12414.

в связи с принятием Верховной Радой законопроекта № 12414. Отмечается, что закон " потенциально может подорвать независимость и эффективность двух важнейших антикоррупционных учреждений в Украине" – НАБУ и САП.

и эффективность двух важнейших антикоррупционных учреждений в Украине" – НАБУ и САП. Белька уточнил, что "надлежащее функционирование этих учреждений является важным и необходимым для защиты финансовых интересов Европейского Союза в Украине".

Ukraine Facility – это многолетняя программа макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза.

– это многолетняя программа макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. Ее основная цель – предоставление стабильной и предсказуемой финансовой помощи – до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов в форме кредитов и грантов.

– предоставление стабильной и предсказуемой финансовой помощи – до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов в форме кредитов и грантов. Предоставление средств предусматривает выполнение реформ, утвержденных в "Плане Украины".

Рекомендации Еврокомиссии

Эта позиция перекликается с неоднократными призывами Европейской комиссии к Украине по усилению антикоррупционных органов. В частности, Еврокомиссия ранее рекомендовала укрепить независимость и расширить возможности НАБУ и САП.

В частности, речь шла о способности НАБУ к проведению судебных экспертиз и независимого прослушивания. А также о предоставлении САП права открывать расследования и утверждать следственные действия против народных депутатов без согласования с генеральным прокурором.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП. Что интересно – законопроект был с чрезвычайной скоростью, в тот же день, подписан председателем Рады и гарантом Конституции.

В НАБУ и САП были недовольны таким законотворчеством нардепов. В нескольких городах состоялись митинги протеста.

В итоге президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал текст нового законопроекта, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП. Глава государства назвал текст проекта закона "сбалансированным".

Нардепы тем временем зарегистрировали собственный законопроект № 13531. В нем предлагается полностью отменить все положения, которые касались НАБУ и САП в законопроекте № 12414.

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