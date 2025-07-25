Украина получит меньше: ЕС урезал транш финансовой помощи – не хватило реформ

Очередной, уже четвертый, транш в рамках рекордной программы финансирования ЕС Ukraine Facility будет предоставлен в меньшем размере, чем планировалось. Так, Украине предоставят 3,05 млрд вместо 4,5 млрд евро. Причина – невыполнение трех из 16 запланированных реформ.

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Об сообщил спикер Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье. Запрос на получение средств украинская сторона направила в июне.

"Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ", – цитирует Мерсье "ЭП".

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В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро .

. Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ (выполнение еще трех пока продолжается).

(выполнение еще трех пока продолжается). ЕК оценила 13 реформ как выполненные.

В результате Совету ЕС предложено выплатить Украине 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша.

Какие условия не выполнила Украины

По словам, Мерсье, речь идет о трех "маяках" Еврокомиссии. Представитель ведомства обозначил их так:

одна касается децентрализации;

другая – закона о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА);

третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Ukraine Facility – это многолетняя программа макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза.

– это многолетняя программа макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. Ее основная цель – предоставление стабильной и предсказуемой финансовой помощи – до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов в форме кредитов и грантов.

на период 2024-2027 годов в форме кредитов и грантов. Предоставление средств предусматривает выполнение реформ, утвержденных в "Плане Украины".

Напомним, ранее Аудиторский совет Ukraine Facility – орган, осуществляющий контроль за использованием средств, выделенных в рамках этой программы, – рекомендовал украинской власти отменить скандальный закон № 12414 с нормами про НАБУ и САП. Также в совете напомнили правительству о ситуации с главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) – Кабмин отказывается назначать на должность избранного на открытом конкурсе Александра Цивинского.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП. Законопроект былв тот же день подписан спикером парламента и гарантом Конституции. В НАБУ и САП были недовольны таким законотворчеством нардепов. В нескольких городах состоялись митинги протеста.

В итоге президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал текст нового законопроекта, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП. Антикоррупционные органы поддержали этот вариант. Голосование в парламенте касательно отмены скандальных норм планируется на 31 июля.

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