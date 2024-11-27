Зеленский подпишет закон: Шмыгаль назвал дату, с которой военный сбор вырастет до 5%

Президент Владимир Зеленский уже в ближайшие дни подпишет законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс, в т.ч. повышении военного сбора до 5%. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 ноября. Следует учитывать, что проект госбюджета-2025 был утвержден Верховной Радой 19 ноября – 9 дней назад. А вот "налоговый" законопроект № 11416д лежит без подписи президента уже 49 дней, с 10 октября.

"Правительство уже обратилось к президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем. После подписания этих законов мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплаты заработной платы Сил безопасности и обороны", – заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что в 2024 году около 20 млрд грн, а в 2025-м 140 млрд грн – это потребность, которую правительство планирует закрывать за счет повышения военного сбора и некоторых других налоговых изменений. "Но ключевое изменение – это повышение военного сбора. Доход от повышения такого налога пойдет именно на заработные платы Сил безопасности и обороны", – рассказал глава правительства.

Повышения налогов "задним числом" не будет

Как сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), в правках к новому законопроекту о стартапах в Дія.Сіті предусмотрели изменения, которые призваны устранить коллизии, возникшие после принятия "налогового" законопроекта №11416д во втором чтении.

Новшества уже утвердил профильный комитет парламента. Основные изменения, которые предлагаются:

отмена налогообложения "задним числом" (кроме налога на прибыль банков);

перенос для ФЛП внедрения налогообложения военным сбором с 1 октября 2024 года на 1 января 2025;

сохранение действующей ставки для е-резидентов.

"Минфин проговорился, да, президент скоро подпишет #11416д, а опубликуют закон так, чтобы он заработал с 1 декабря. От 30 млрд грн (дополнительных поступлений в бюджет. – Ред.) на 2024 год осталось всего 8 млрд. Все остальное потеряли из-за затягивания подписания", – отметил Железняк.

Какие налоги вводятся новым законопроектом

В основе законопроекта о повышении налогов, который был принят во втором чтении 10 октября, – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). В документ также добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка", а вот повышать "налог на потребление" не стали.

Кроме того, повышение военного сбора не коснется военных. В целом в документе предусмотрены такие нормы:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп;

– 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп; налог на прибыль банков на уровне 50% ;

; налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будут 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине планируют повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня ЕС. Это приведет к значительному удорожанию сигарет – минимальная цена пачки к 2028 году может превысить 170 грн.

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