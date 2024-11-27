За пачку сигарет придется отдать более 170 грн: комитет Рады согласовал законопроект о новых акцизах
В Украине планируют повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня ЕС, что приведет к значительному удорожанию сигарет – минимальная цена пачки к 2028 году может превысить 170 грн. Привязка ставок акциза к евро позволит избежать влияния инфляции, а изменения принесут бюджету десятки миллиардов гривен.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №11090, предусматривающий пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия.
Законопроект направлен на гармонизацию украинского налогового законодательства с нормами ЕС и постепенное повышение акцизов до 2028 года. Основные цели законопроекта:
- повышение ставок акциза до уровня ЕС: закон предусматривает достижение минимального уровня акцизов, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС – 90 евро за 1000 сигарет до 2028 года. Это также касается других табачных изделий, включая табак для электрического нагрева;
- привязка акцизов к евро: ставки будут определены в евро, что позволит избежать влияния инфляции и курсовых колебаний на налог;
- усовершенствование администрирования акциза: предусмотрено уточнение норм налогообложения и регулирования различных категорий табачных изделий.
Как будут расти цены на сигареты
Предложенные изменения приведут к постепенному, но существенному удорожанию табачной продукции. А именно:
- в 2024 году минимальная стоимость пачки сигарет составит 92,8 грн, что на 40 грн больше средней цены 2023 года;
- в 2025 году стоимость вырастет до 127,4 грн, в 2026 – до 142,1 грн, в 2027 – до 155,8 грн, а в 2028 году – до 173,6 грн за пачку.
Этот рост отвечает требованиям ЕС, где средний акциз на сигареты уже превышает 90 евро за 1000 штук, а в некоторых странах составляет 177 евро. Повышение акцизов принесет существенные дополнительные доходы в государственный бюджет:
- в 2024 году ожидается более 20 млрд. грн;
- в 2025-м, по оценкам, поступления составят 27,1 млрд грн.
Однако стоимость табачных изделий будет расти постепенно, поскольку у продавцов есть значительные запасы продукции по старым ставкам. Европейская комиссия отмечает необходимость гармонизации акцизного налогообложения в Украине с нормами ЕС в рамках выполнения Соглашения об ассоциации. Комиссия отмечает, что гармонизация ставок акцизов позволит обеспечить более прозрачное и предполагаемое регулирование отрасли, хотя это приведет к значительному росту стоимости табачных изделий для украинских потребителей.
Повышение акцизов является частью более широкой стратегии Украины по выполнению евроинтеграционных обязательств и борьбе с курением. Увеличение налоговой нагрузки на сигареты стимулирует снижение спроса среди населения, в том числе среди молодежи, а также обеспечивает дополнительные поступления в бюджет.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине таможенники разоблачили попытку ввоза табачных изделий с уклонением от уплаты акцизов на почти миллион гривен. Товар изъят, а предприятие ожидает судебное решение и возможные штрафы.
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