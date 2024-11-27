За пачку сигарет придется отдать более 170 грн: комитет Рады согласовал законопроект о новых акцизах

В Украине планируют повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня ЕС, что приведет к значительному удорожанию сигарет – минимальная цена пачки к 2028 году может превысить 170 грн. Привязка ставок акциза к евро позволит избежать влияния инфляции, а изменения принесут бюджету десятки миллиардов гривен.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №11090, предусматривающий пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия.

Законопроект направлен на гармонизацию украинского налогового законодательства с нормами ЕС и постепенное повышение акцизов до 2028 года. Основные цели законопроекта:

повышение ставок акциза до уровня ЕС: закон предусматривает достижение минимального уровня акцизов, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС – 90 евро за 1000 сигарет до 2028 года. Это также касается других табачных изделий, включая табак для электрического нагрева;

привязка акцизов к евро: ставки будут определены в евро, что позволит избежать влияния инфляции и курсовых колебаний на налог;

ставки будут определены в евро, что позволит избежать влияния инфляции и курсовых колебаний на налог; усовершенствование администрирования акциза: предусмотрено уточнение норм налогообложения и регулирования различных категорий табачных изделий.

Как будут расти цены на сигареты

Предложенные изменения приведут к постепенному, но существенному удорожанию табачной продукции. А именно:

в 2024 году минимальная стоимость пачки сигарет составит 92,8 грн , что на 40 грн больше средней цены 2023 года;

, что на 40 грн больше средней цены 2023 года; в 2025 году стоимость вырастет до 127,4 грн, в 2026 – до 142,1 грн, в 2027 – до 155,8 грн, а в 2028 году – до 173,6 грн за пачку.

Этот рост отвечает требованиям ЕС, где средний акциз на сигареты уже превышает 90 евро за 1000 штук, а в некоторых странах составляет 177 евро. Повышение акцизов принесет существенные дополнительные доходы в государственный бюджет:

в 2024 году ожидается более 20 млрд. грн;

в 2025-м, по оценкам, поступления составят 27,1 млрд грн.

Однако стоимость табачных изделий будет расти постепенно, поскольку у продавцов есть значительные запасы продукции по старым ставкам. Европейская комиссия отмечает необходимость гармонизации акцизного налогообложения в Украине с нормами ЕС в рамках выполнения Соглашения об ассоциации. Комиссия отмечает, что гармонизация ставок акцизов позволит обеспечить более прозрачное и предполагаемое регулирование отрасли, хотя это приведет к значительному росту стоимости табачных изделий для украинских потребителей.

Повышение акцизов является частью более широкой стратегии Украины по выполнению евроинтеграционных обязательств и борьбе с курением. Увеличение налоговой нагрузки на сигареты стимулирует снижение спроса среди населения, в том числе среди молодежи, а также обеспечивает дополнительные поступления в бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине таможенники разоблачили попытку ввоза табачных изделий с уклонением от уплаты акцизов на почти миллион гривен. Товар изъят, а предприятие ожидает судебное решение и возможные штрафы.

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