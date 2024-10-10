Военный сбор 5% и новые правила для "ФОПов": закон об историческом повышении налогов принят

Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о масштабном увеличении налогов, основа которого – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). При этом у нардепов возникли сложности с принятием важной поправки, а потому может состояться повторное голосование.

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Речь идет о проекте закона № 11416-д. Голосование во втором чтении состоялось 10 сентября, за – 247 нардепов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. Документ еще должны будут подписать спикер парламента и президент Украины. По фракциям голоса разделились так:

"Слуга народа" – за 192 депутата;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 18;

"Голос" – 1;

"Довіра" – 15;

"Відновлення України" – 13;

"За майбутнє" – 4;

внефракционные – 4.

В целом ключевые положения закона не изменились: это рост военного сбора с 1,5% до 5%, а также его введение для ФЛП. В документ добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка", а вот повышать "налог на потребление" не стали. Кроме того, повышение военного сбора не коснется военных.

Однако, как сообщил Железняк, во время рассмотрения документа сессионный зал "сбил" правку № 988. "Эта правка – половина закона. Она физически изложена на 10-ти страницах А4. Поэтому мне кажется, что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок…. Думаю, там теперь много юридических проблем с текстом", – объяснил нардеп.

При подготовке ко второму чтению был согласован вариант документа с такими нормами:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп;

налог на прибыль банков на уровне 50%;

налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

от налога на доходы физлиц (НДФЛ); переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня;

изменения минимальных розничных цен на вино.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будет 1%).

Во время рассмотрения закона во втором чтении депутаты также отменили повышение военного сбора для военнослужащих. Так, даже после повышения налогов с их зарплат будет по-прежнему сниматься по 1,5%, а не 5%.

Ранее Железняк отмечал, что при подготовке налогового законопроекта ко второму чтению правительство отказалось частично заменить рост военного сбора на повышение НДС. Кроме того, не стали исключать повышение налогов для резидентов Дія.City. "Решили ничего не менять, поднимать налоги как всем", – отмечал депутат.

Напомним, во время подготовки законопроекта ко второму чтению активно обсуждался вопрос налогообложения прибыли банков. Нардепы-слуги народа" поддерживали ставку в 50%, а Министерство финансов и Нацбанк выступали против. Временное повышение ставки налога на доходы банков в Украине сейчас составляет от 25% до 50% вместо прежних 18%. Ставка в 50% была предусмотрена только на 2023 год.

Вторым камнем преткновения был как раз вопрос повышения НДС вместе или даже вместо военного сбора. За изменение НДС выступал ряд народных депутатов, в т.ч. из ключевых комитетов, против – в Минфине. Сторонники идеи аргументировали ее тем, что НДС платят все потребители товаров и услуг в Украине, а не только бизнес, который работает "в белую". Соответственно, повышение этого налога даже на небольшой процент принесло бы госбюджету значительно больше, чем повышение на тот же процент военного сбора. Таким образом можно было бы ослабить налоговое бремя для честных предпринимателей.

В Минфине же объясняли свой отказ желанием позаботиться о незащищенных слоях населения, в первую очередь пенсионерах. Ведь повышение НДС привело бы к подорожанию (пусть и небольшому) практически всех товаров и услуг в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, главная причина повышения налогов – необходимость финансировать армию. Все сборы, поступающие в госбюджет Украины, и сейчас идут на сектор безопасности и обороны, но этого недостаточно. Однако вместе с повышением налогов важно проводить детенизацию, ведь нелегальна и полулегальная работа бизнеса лишает бюджет огромного количества средств.

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