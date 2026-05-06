Зеленский назвал государственный банк Украины, который продадут бизнесу: установлен дедлайн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости приватизации государственного Сенс Банка. По его словам, продажа актива в частные руки должна состояться уже в 2026 году.

Видео дня

Об этом Зеленский заявил 6 мая. Он отметил, что банковская сфера Украины в целом нуждается в либерализации.

"Нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается Сенс Банка, уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что рассчитывает на "активные и быстрые шаги" в решении проблем, которые "тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета". Результатов президент ждет от Кабинета министров.

Приватизация Сенс Банка: что известно

Ранее медиа уже сообщали, что Кабинет министров якобы в июне 2026-го планирует завершить процесс отбора советника по продаже национализированного Сенс Банка и активизировать процесс приватизации финучреждения. Таким образом, банк действительно могут приватизировать до конца года, утверждают источники в правительстве.

"Правительство готово избавиться от этого актива как можно быстрее", – сказал собеседник Fobes. Отмечалось также, что Министерство финансов принимает заявки от заинтересованных посредников до 15 июня.

Впрочем оценки потенциальной стоимости актива не предоставляются. Именно для этого и понадобится профессиональный советник.

До 2023 года одними из ключевых владельцев Сенс Банка (бывшего "Альфа-Банк Украина") были россияне Михаил Фридман и Петр Авен. После введения против них санкций Украины и ЕС банк был национализирован. ввели санкции. Под ограничениями СНБО также оказались компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited, через которые прошлые владельцы владели активом. Сразу после национализации звучали заявления, что банк в перспективе должны продать новым частным владельцам.

Осенью 2024-го был принят закон об особенностях продажи акций государства в банках. Теперь законодательство позволяет продавать любую долю, а не только 100%, как было раньше, а также предусматривает участие международных доноров в отборе финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи.

Ранее, кроме Сенс Банка, продать планировали также Укргазбанк. При этом, например, Укрэксимбанк вообще не планируют продавать. Также, как уточнял заместитель министра финансов Юрий Драганчук, Украина пока не готова продавать и ПриватБанк, который приносит деньги госбюджету.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, польская финтех-компания ZEN.COM стала полноправным владельцем неплатежеспособного "Первого Инвестиционного Банка" ("ПИН банк"). В связи с этим, с 18 апреля в банке прекращена временная администрация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!