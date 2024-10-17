Украина готовится распродавать государственные банки: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о приватизации государственных банков. Новые правила позволят продавать доли государства в банках, а не сразу все 100% акций, также будут введены новые требования к инвесторам. Цель – уменьшить присутствие государства на банковском рынке и привлечь больше инвесторов. Первыми могут стать Сенс Банк и Укргазбанк.

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Речь идет о законопроекте № 11474. Как свидетельствует его карточка на сайте парламента, документ был возвращен с подписью президента 17 октября. Во втором чтении его приняли еще в сентябре, тогда за проголосовали 260 нардепов.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее рассказывал об основных положениях нового закона. В частности, документ предусматривает:

разрешение на продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено в прошлых нормах;

расширение круга потенциальных инвесторов, продажа которым банков можеть быть рассмотрена государством;

обновление правил определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка; повышение требований к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включение международных доноров в процедуру отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

по продаже и процедуре самой продажи; учет вероятности, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приведение требований к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращение негативного влияния на процедуру продажи со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров;

или текущих миноритарных акционеров; усиление прозрачности проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.

Предполагается, что после вступления в силу новых правил (когда документ будет официально опубликован), в Украине активизируется процесс приватизации государственных банков. Это среди прочего позволит стране двигаться вперед в выполнении обязательств перед международными финансовыми организациями.

Продажа госбанков: какие уже хотят приватизировать

Как заявил на днях глава НБУ Андрей Пышный, при улучшении ситуации безопасности уже в 2025-м могут появиться "хорошие новости" о продаже двух государственных банков: Укргазбанка и Сенс Банка. По его словам, в меморандуме с МВФ отмечено, что приоритетными для начала приватизации являются именно эти два государственных финучреждения.

"Надеюсь, что принятый парламентом законопроект о приватизации государственных банков все же будет создавать дополнительные возможности и пространство для диалога с частными инвесторами. Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк – это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости", – сказал Пышный.

Как ранее уточнял в комментарии для СМИ заместитель министра финансов Юрий Драганчук, , Украина пока не готова продавать ПриватБанк, который приносит деньги госбюджету. Драганчук, впрочем, не исключил, что приватизация ПриватБанка возможна в будущем.

При этом, как заявил на пресс-конференции 10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль, продавать точно не собираются еще и Ощадбанк и Укрэксимбанк. "Укрэксим" и "Ощад" мы пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор", – сказал премьер.

В целом в начале сентября 2024 года в Украине снова увеличилось число государственных банков – был полностью национализирован Мотор-Банк, ранее принадлежавший подсанкционному экс-президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Болуслаеву. Таким образом, госбанков в Украине стало семь:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

PIN банк;

Мотор-Банк.

В 2024 году, согласно данным Опендатабот, доля государственных банков составила 63% в общей сумме прибыли всех банков. При этом в топ-10 банков по доходности госбанки сформировали 86% совокупной прибыли, что равняется 80,13 млрд грн.

Несмотря на такие финансовые результаты, государство все же планирует активно избавляться от собственности в банковской системе. Дело в том, что еще после национализации Сенс Банка (бывш. Альфа-Банк Украина) в 2023 году доля подконтрольных государству банков на рынке выросла до 56%.

Это очень высокий показатель: согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%. Считается, что государство является менее эффективным собственником, чем частный бизнес. Кроме того, концентрация финучреждений в руках государства может привести к перекосам на банковском рынке.

На этом фоне в рекомендациях МВФ уже давно "всплывает" необходимость продажи госбанков в Украине. Ранее процесс приватизации планировали на 2024 год, но полномасштабное вторжение РФ изменило эти планы.

Как сообщал OBOZ.UA, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать на аукционе имущество ряда ликвидирующихся банков. Среди лотов – комплекс зданий и сооружений, цех сухофруктов, квартира, земельные участки и пр.

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