Кабмин планирует продать до конца года один из крупных госбанков – Forbes

Кабинет министров в июне 2026-го планирует завершить процесс отбора советника по продаже национализированного "Сенс Банка" и активизировать процесс. Банк планируют приватизировать до конца года.

Видео дня

Об этом сообщил собеседник Forbes Ukraine в Кабмине, который общался на правах анонимности из-за отсутствия полномочий говорить об этом публично до официального объявления, запланированного на ближайшие дни. "Правительство готово избавиться от этого актива как можно быстрее", – сказал собеседник.

По его словам, ориентир для продажи "Сенс Банка" – конец 2026 года. В июне ожидается завершение отбора международной компании-советника по продаже. Минфин принимает заявки от заинтересованных посредников до 15 июня.

Чиновник добавил, что сейчас сложно оценить потенциальную стоимость банка. "Для этого и нужен профессиональный советник", – отметил он. Двое собеседников Forbes Ukraine в НБУ и Минфине отметили, что пока не обсуждали эти планы с чиновниками или командой премьер-министра Юлии Свириденко.

До 2023 года одними из ключевых владельцев Sense Bank (бывшего "Альфа-Банк Украин") были россияне Михаил Фридман и Петр Авен, против которых Украина и ЕС ввели санкции. Под ограничениями СНБО также оказались компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited, через которые Фридман и Авен владели "Сенс Банком".

Напомним, в Украине забуксовала приватизация госбанков – предметных разговоров на эту тему на высоком уровне нет, по меньшей мере с середины 2024-го. Среди причин – отсутствие у Минфина возможности активно работать на этом треке из-за нехватки кадров, а также макроэкономическая неопределенность из-за войны. При этом, например, Укрэксимбанк вообще не планируют продавать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!