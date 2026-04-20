Украинский банк перешел в собственность поляков: что будет с деньгами вкладчиков

Польская финтех-компания ZEN.COM стала полноправным владельцем неплатежеспособного "Первого Инвестиционного Банка" ("ПИН банк"). В связи с этим, с 18 апреля в банке прекращена временная администрация. В то же время, в Фонде гарантирования вкладов (ФГВФЛ) утверждают, что для клиентов учреждения его переход к новым собственникам "в целом ничего не меняет" – хотя определенные ограничения некоторое время, все же, будут действовать

Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили:

Договоры продолжат свое действие на тех же условиях, на которых были заключены с банком до момента признания его неплатежеспособным.

Однако в течение 1,5 месяцев со дня заключения договора купли-продажи акций "ПИН банк" будут действовать ограничения на возврат средств вкладчикам и кредиторам.

"В этот период выплаты вкладчикам возможны только по договорам банковского счета (текущим и карточным счетам). А также по договорам банковского вклада физических лиц, в том числе "ФОП", срок действия которых истек до 19 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: после подтверждения Нацбанком возобновления платежеспособности "ПИН банка" учреждение возобновит выполнение всех обязательств перед всеми вкладчиками. Это же, акцентируется, будет касается и кредиторов банка.

"Новым владельцем АО "Первый инвестиционный банк" является компания ZEN.COM. Которая после прекращения временной администрации в банке приобрела все права акционера АО", – рассказали в ФГВФЛ.

Напомним: НБУ признал "Первый инвестиционный банк" неплатежеспособным в феврале 2026 года. Там отметили: решение принято в связи с невыполнением банком письменного требования по представлению доработанного Плана финансового оздоровления после отнесения Банка к категории проблемных.

"Со дня отнесения к категории проблемных Банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушал требования к минимальному размеру регулятивного капитала. По состоянию на дату принятия решения... размер его регулятивного капитала составил 73 млн грн, что существенно ниже установленного Национальным банком минимального значения (200 млн грн)", – рассказали тогда в НБУ.

При этом там подчеркнули: банк не относится к категории системно важных – ведь на 1 февраля его доля в банковском секторе составила 0,01%. А потому отнесение учреждения к категории неплатежеспособных "не влияет на стабильность банковского сектора Украины".

До этого же – в начале 2024 года – "ПИН банк" был национализирован. Тогда государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка.

Продажа "ПИН банка" полякам – что известно

О покупке "ПИН банка" польской ZEN.COM стало известно в начале апреля. Всего в конкурсе участвовало 2 структуры.

Ныне же польская компания, акцентировали в ФГВФЛ, в течение месяца со дня приобретения банка обязана привести показатели капитала и ликвидности банка в соответствие с требованиями законодательства. Подтвердить же выполнение компанией взятых на себя обязательств должны в НБУ.

Сама же ZEN.COM была основана в 2018 году в Ряшеве предпринимателем Давидом Рожеком. По данным медиа, компания позиционирует себя как платформу для быстрых онлайн-платежей и мультивалютных операций.

Сейчас ZEN.COM имеет лицензию в Литве, сотрудничает с Aion Bank и работает в 28 странах ЕС. А осенью 2025 года в наблюдательный совет компании вошел экс-президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, по данным Фонда, на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составляла 1,651 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – в 60,33% случаях украинцы несут свои деньги именно в них.

