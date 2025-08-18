В Украине готовят к продаже госбанки: озвучены названия и сроки

Украинское правительство собирается уменьшить долю государственных банков в секторе. Поэтому в следующем году планируется приватизация двух системных финансовых учреждений – Сенс Банка и Укргазбанка.

Об этом сказано в проекте Программы действий правительства Юлии Свириденко. Отмечается, что для этой цели будет принято необходимое постановление и проведен конкурс на должность советника по продаже государственных пакетов акций.

Как будут продавать Сенс Банк и Укргазбанк

Одной из операционных целей созданного в июле правительства является уменьшение доли государства в банковском секторе. Для этого в проекте программы действий указаны следующие шаги:

урегулировать порядок проведения конкурсного отбора советника по продаже пакетов акций системно важных банков;

по продаже пакетов акций системно важных банков; принять постановление Кабмина "Об утверждении Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков" (до 31 октября 2025 года);

Кабмина "Об утверждении Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков" (до 31 октября 2025 года); привлечь советника по продаже пакетов акций банков в соответствии с утвержденным порядком и решением о начале продажи Сенс Банка и Укргазбанка.

Как проходит приватизация банков в Украине

Осенью 2024-го Верховная Рада приняла закон об особенностях продажи акций государства в банках. Теперь законодательство позволяет продавать любую долю, а не только 100%, как было раньше, а также предусматривает участие международных доноров в отборе финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи. Отбор таких советников для Укргазбанка и Sense Bank – один из пунктов действующего меморандума Украины и Международного валютного фонда.

Ранее СМИ писали, что приватизация государственных банков в Украине забуксовала. В частности из-за того, что:

отбор финансовых советников по продаже для Укргазбанка и Сенс Банка должен был завершиться до конца марта;

по словам главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, независимая оценка качества активов банков, должна состояться только "после завершения активной фазы боевых действий";

госбанки стали большим источником наполнения госбюджета, чем были до войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Украине провели ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновили список системно важных банков – учреждений, чья стабильность является критически важной для финансовой системы страны. К уже имеющимся 15 банкам добавлено АО "Идея Банк", который впервые получил этот статус по итогам работы в 2024 году.

