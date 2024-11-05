Зачем НБУ продает доллары: в регуляторе объяснили цели на валютном рынке

Устойчивость валютного рынка не стоит путать с фиксированным курсом. Ведь первую Нацбанк обеспечивает в условиях структурного дефицита валюты во время войны путем продажи долларов.

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Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил: в целом, устойчивость валютного рынка означает, что процессы на нем происходят в зависимости от спроса и предложения, "но с участием Национального банка, позволяющего курсу двигаться в сторону роста или, соответственно, снижения".

Пышный объяснил: для этого НБУ срезает опасные пики, которые, собственно, и создают риск устойчивости валютного рынка. Таким образом отметил он, регулятор пытается повлиять на курсовые ожидания.

В то же время, проблема фиксированного курса, по его словам, заключается в том, что тот создает ситуацию, когда "экономические агенты, украинские предприятия – соответствующим образом не испытывают валютные риски". И это происходит в то время, как украинская экономика из-за войны функционирует "в глубоком структурном дефиците".

"Поэтому присутствие Национального банка на рынке остается. Но в то же время НБУ делает все для того, чтобы спрос и предложение валюты приобретали все большее значение при определении соответствующей курсовой динамики, обеспечивая при этом устойчивость валютного рынка", – резюмировал глава Нацбанка

Чего ожидать от курса через несколько месяцев

В то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".

В то же время, напомним: компании используют прогнозы курса для планирования бюджетов. А также:

инвестиций;

экспортно-импортных операций.

При этом изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса, особенно для экспортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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