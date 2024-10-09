Курс доллара может существенно вырасти: украинцам рассказали, чего ожидать через несколько месяцев

Украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 10 октября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,19 грн (+1 коп. к курсу 9 октября).

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Об ожиданиях бизнеса свидетельствуют данные опроса руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Там отметили, что такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".

В то же время, отметим: компании используют прогнозы курса для планирования бюджетов. А также:

инвестиций;

экспортно-импортных операций.

При этом изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса. Особенно, для экспортеров.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") ранее объяснил: прописанный в проекте бюджета-2025 курс доллара в 45 грн не является уровнем, к которому власти будут опускать гривню. Это прогноз, необходимый для подсчета, в частности, расходов, связанных с импортом.

При этом все считается с запасом. Поэтому часто этот прогнозный курс завышают для перестраховки и согласования бюджета с партнерами.

Он отметил: каким будет курс на самом деле, не знает никто.

"Как прогноз совпадает с реальностью – коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают. ... Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически", – сказал народный депутат.

Он подчеркнул: курс в бюджет не закладывается – он "есть только в макропрогнозе". При этом "курс закладывается под цифры бюджета" чиновниками. К чему он относится, вероятно, скептически.

"Если бы они умели угадывать курс, были бы олигархами на Уолл Стрит. Но не угадывают", – отметил Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

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