"Взяли заявление Трампа к сведению": ЕС согласился отложить жесткие пошлины против США

В Евросоюзе (ЕС) отложили введение жестких пошлин для США на 90 дней. Причина – аналогичный шаг со стороны самих Штатов.

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Об этом сообщили в Еврокомиссии. Там отметили, что таким образом хотят "дать шанс переговорам".

Впрочем, отмечается, полностью от введения пошлин в ЕС не отказываются. Они вступят в силу, если результаты переговоров со Штатами не устроят Евросоюз.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам. Завершая подготовку ответных мер, которые получили широкую поддержку от государств-членов, мы приостанавливаем их на 90 дней. Если же переговоры не приведут к удовлетворительному результату, наши ответные меры вступят в силу", – говорится в сообщении.

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