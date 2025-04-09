Ответ Трампу: ЕС вводит пошлины на американские товары

Страны-члены Евросоза (ЕС) поддержали предложение Еврокомиссии о введении ответных пошлин для США. В силу они вступят после завершения внутренних процедур Комиссии и публикации соответствующего акта.

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Об єтом сообщили в самой Еврокомиссии. Там отметили: Евросоюз считает пошлины США необоснованными и наносящими ущерб как европейской, так и американской экономикам, а также мировой экономике в целом.

"Государства-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии о введении ответных торговых мер в отношении Соединенных Штатов. Предложение Комиссии стало реакцией на решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: Евросоюз готов приостановить действие своих пошлин "в любой момент". Однако для этого США должны согласится на "справедливое и сбалансированное согласованное решение" вопроса.

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